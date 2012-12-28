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Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: девчачьи разборки, выпавший малыш и полет «Лексуса»
Сегодня, 29 июля, Полиция начала проверку по фату драки девушек в Военном городке, на проспекте Мира из окна выпал трехлетний мальчик, и появилась видеозапись того, как иномарка влетела во двор жилого дома.
По словам девушки, ей необоснованно предъявили обвинения в обмане и теперь она боится выходить на улицу.
Полиция начала проверку. Стражам порядка сильно помогло, если бы девушка написала заявление — ведь она знает всех нападавших.
Надо добавить, что прошлой осенью в Военном городке избили подростка.
Новость сегодня набрала около полусотни комментариев.
«Сериал «Слово пацана» — вполне нормальное художественное произведение. Там нет сюжетов и пропаганды унижения, глупых выходок подростков, вымогательств извинений и прочего. Воспитание постепенно исчезло из жизненного обихода», — заметил zzloyzz.
«Популярный фильм бросил семена зла, какие плоды мы ждем? Что мы хотим получить в результате от неразумных детей. Создатели и участники бригады еле отмылись», — считает Михаил.
«Хотели в СССР 2.0, а попали в 90-е 2.0», — добавил Смит.
«Надо их лишить интернета на 1 год!» — придумал наказание следователь.
Сегодня на площади Мира со второго этажа четырехэтажки выпал трехлетний малыш. Его нашли прохожие.
Мальчика отвезли в реанимацию областной детской больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, а полицейские выясняют, где были родители малыша.
«Скорейшего выздоровления ребенку», — пожелал Город48.
Накануне в Грязях на улице Советской автомобиль «Лексус» въехал во двор между домами № 175 и 179. Водитель иномарки уходил от столкновения во время обгона и сильно вывернул руль. Маневр попал на запись видеорегистратора.
Комментаторы совсем не переживали о здоровье попавших в ДТП. Пострадали водитель и его пассажир. Читатели почему-то посчитали нужным посоревноваться в остротах.
«Лихачи отделались мелкими ушибами, а невиновный забор попал в реанимацию», — съязвил Паталогоанатом Валера.
«Жалко, забор. Судя по Лексусу, крепкий был», — добавил Специалист.
«Был лексус, а стал биштексус», — отметился Андрюха.
«Так вот неожиданно владелец дома стал владельцем Лексуса!» — констатировал Позитив.
«Теперь хозяин лексуса должен новый забор поставить. Выздоровления», — написал Гость.
«Или, как порядочный человек, жениться, коли забора не будет», — продолжил Да уж.
Для тех, кто интересуется, каким образом будет восстановлен забор — это решат между собой водитель иномарки и владелец забора. Если полюбовно не договорятся, пойдут в суд.
И еще о ДТП. В выходные сгорели две машины: на 360-м километре трассы «Дон» в Становлянском округе и в гаражном кооперативе «Металлист-23» в Липецке.
А накануне в Ельце пострадал 14-летний водитель мопеда, он столкнулся с автомобилем «УАЗ».
В реанимации областной детской больницы сейчас находятся два ребенка, которые в воскресенье попали в ДТП в районе Тракторного. Они ехали в «Фольксвагене», который столкнулся с «Мицубиси».У двухлетней девочки и ее шестилетнего брата — политравмы. Мальчик — в коме. Их родители тоже в тяжелом состоянии находятся в реанимации областной взрослой больницы.
Завтра есть смысл одеться потеплее. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке ожидается всего от +19 до +21 градуса. Да еще и кратковременные дожди.
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