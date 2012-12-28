Липецкая вечЁрка: девчачьи разборки, выпавший малыш и полет «Лексуса»

Сегодня, 29 июля, Полиция начала проверку по фату драки девушек в Военном городке, на проспекте Мира из окна выпал трехлетний мальчик, и появилась видеозапись того, как иномарка влетела во двор жилого дома.