В Липецкой области атлантический циклон принесет резкое похолодание

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атлантического циклона – погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 и 31 июля – 17-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы, 1 августа – 18-20 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.С 28 июля местами по Липецкой области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класса.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью – от +13 до +15 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году –7градусов тепла.