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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области атлантический циклон принесет резкое похолодание
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атлантического циклона – погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами.
С 28 июля местами по Липецкой области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класса.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью – от +13 до +15 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.
День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году –7градусов тепла.
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