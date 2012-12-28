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9083
вчера, 16:05
12

Родители — во взрослой реанимации, их малыши — в детской

Шестилетний мальчик — в коме.

Мы уже писали о вчерашнем ДТП в районе Тракторного, где около полудня столкнулись автомобиль «Фольксваген» под управлением 32-летнего водителя и «Мицубиси» с 50-летним мужчиной за рулем. В результате пассажиры немецкой машины, в том числе двое малолетних детей попали в больницы. Выяснилось, что дети передвигались в автомобиле без детских удерживающих устройств.

Стало известно состояние двух детей из этой аварии. Они оба — в реанимации областной детской больницы. У двухлетней девочки и ее шестилетнего брата — политравмы. Мальчик — в коме.

Состояние здоровья их родителей также тяжелое. Они — в реанимации областной клинической больницы.
ДТП
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Комментарии (12)

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Как гость
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Липчанин
вчера, 22:01
Двй бог, выздоровление всем и большим и маленьким!!!
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Липчанин
вчера, 21:32
Судя по тому что все в реанимации - скорее всего все без ремней безопасности были.
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Сталин
вчера, 20:35
ГОСПОДИ Сохрани жизнь и здоровье детишек и родителей
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Натали
вчера, 18:56
Вообще-то СНТ Тракторостроитель-1, как писали раньше, находится в районе кладбища 9-го района
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Во всём
вчера, 18:14
Виноваты родители,у нас в Сселках дети гоняют на мотоциклах и квадроциклах.Не дай бог,во всём виноваты родители будут.
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Таня
вчера, 17:27
Тракторный это где?Вволгограде?
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+
вчера, 17:09
Тракторный - удивительный район... Там очень, пардон, дебильно организовано дорожное движение (плюс ещё и раскопки сейчас - как и во всём городе). Странно было бы, если б там аварий не было.
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не-а чё
вчера, 18:08
У неадекватов всегда кто то виноват,то организаторы движения,то дорожники,то синоптики.
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гостья
вчера, 17:00
писали детям по 2 и 4 года, теперь 6 лет....
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Пипецк
вчера, 20:43
Правильно 2 и 6
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123
вчера, 16:38
Все это пренебрежение элементами безопасности .отсутствие детских удерживающих кресел . и русское авось .думал мне 32 и я ас за рулем
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Бабушка
вчера, 16:11
Ой, ой, ой... Храни Бог и родителей и детей. Очень надеюсь, что наши замечательные врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы все выздоровели и встали на ноги.
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