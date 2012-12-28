Родители — во взрослой реанимации, их малыши — в детской

Шестилетний мальчик — в коме.

Мы уже писали о вчерашнем ДТП в районе Тракторного, где около полудня столкнулись автомобиль «Фольксваген» под управлением 32-летнего водителя и «Мицубиси» с 50-летним мужчиной за рулем. В результате пассажиры немецкой машины, в том числе двое малолетних детей попали в больницы. Выяснилось, что дети передвигались в автомобиле без детских удерживающих устройств.Стало известно состояние двух детей из этой аварии. Они оба — в реанимации областной детской больницы. У двухлетней девочки и ее шестилетнего брата — политравмы. Мальчик — в коме.Состояние здоровья их родителей также тяжелое. Они — в реанимации областной клинической больницы.