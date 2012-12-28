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Происшествия
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вчера, 16:05
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Родители — во взрослой реанимации, их малыши — в детской
Шестилетний мальчик — в коме.
Стало известно состояние двух детей из этой аварии. Они оба — в реанимации областной детской больницы. У двухлетней девочки и ее шестилетнего брата — политравмы. Мальчик — в коме.
Состояние здоровья их родителей также тяжелое. Они — в реанимации областной клинической больницы.
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