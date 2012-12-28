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вчера, 14:36
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На проспекте Мира из многоэтажки упал трехлетний мальчик

Причина — отсутствие должного присмотра и москитная сетка в окне.

Сегодня после обеда в реанимацию областной детской больницы скорая помощь доставила малыша от дома №25 по проспекту Мира. Это — четырехэтажная «сталинка». Прохожие нашли его на земле рядом с москитной сеткой. Врачам даже неизвестен ни этаж квартиры, с которого выпал ребенок, ни его точный возраст.

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— На вид мальчику года три-четыре. У него — политравма. Он находится в реанимации. Состояние его здоровья тяжелое, — сообщили GOROD48 в клинике.

Мы выяснили, что мальчику — три года, и что он выпал из окна второго этажа. А вот были ли дома родители малыша в этот момент, выяснят правоохранительные органы.

P.S. Как выяснил GOROD48, мама малыша в момент ЧП была дома. Но выпавшего из окна сына не заметила. Только когда за ребенком приехали медики, она высунулась на шум в окно и поняла, что в больницу увозят ее малыша.
падение с высоты
дети
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Комментарии (18)

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Анна.
вчера, 23:46
Почему лицо малыша не показали не написали имя,фамилию.Может бабушка и дедушка не в курсе что произошло.Напишите, пожалуйста,дальнейшую судьбу ребёнка.Его самочувствие.Скорейшего выздоровления малышку! Не знаешь имя за кого молиться.
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Дед
вчера, 23:03
Ужас! Бедный ангелочек. Господи, хоть бы в этй семье были адекватные родственники и забрали у этой мамаши ребеночка. И уж лучше в детский дом чем он погибнет.
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Маша
вчера, 19:47
Вот зачем окна на рампах открывать, я не понимаю Откройте через верхнее проветривание...
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Маша
вчера, 19:46
Вот зачем окна на рампах открывать, я не понимаю Откройте через верхнее проветривание...
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Неизвестно
вчера, 19:45
Это мать кукушка ,ей дети не нужны,она и так лишенная род.прав на троих детей !!! Поганная наркоманка и алкашка!!! Я лично видела этого малыша и эту кукуху. . ..
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Липчанин76
вчера, 18:26
Какие форточки, какие крепления москиток, это не спасет. Спасет только детские замки на ручках окон и кондиционер в комнате, что бы спасаться от жары и не было необходимости открывать окна. Лично я когда менял окна 15 лет назад, поставил детские замки, хотя ручки были страшные, в отличии от фирменных, на кондей конечно денег тогда не было, но бог миловал, дети в порядке. Поэтому такие вопиющие случаи все от нищеты и безответственности родителей, нынешние мамаши с наколками предпочитают курить, пить, сидеть в телефоне, а не воспитывать детей.
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Эу!
вчера, 22:21
Знающий дока, а проветривать как ? Кондиционер только охлаждает.
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Не я
вчера, 17:58
вы на ножки мальчика посмотрите - неделю не мытые и разу. Мамашка тоже чучело наверное
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12345
вчера, 17:57
Скорейшего выздоровления ребенку)))
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Странная ситуация
вчера, 17:26
На видео ребенок сидит, просто сидит. Не видно травм или переломов. Люди ходят снимают на видео вместо того, чтоб просто побыть рядом с ребенком, утешить его, найти его маму. В тексте написано, что он в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Вообще ничего не понятно. Люди, сколько еще малышей должно упасть из окон, чтобы вы поняли, что за детьми следить надо? или хотя бы блокираторы на окна ставить.
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Карина
вчера, 21:34
Сняли на видео люди которые вызвали скорую и полицию! Сняли не просто так, а чтобы спасти малыша от конченной мамаши, которая ни за ребенком не поехала в больницу так ещё и сказала что ничего страшного не произошло! Это не мать а обдолбанная наркоманка и алкашка!
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Кто то
вчера, 18:16
Ему встать не разрешили ,потому что боялись что у него переломы и не дай бог станет хуже ! Потом с ним сидели на ступеньках и ждали скорую ,пытаясь отвлечь телефоном с мультиками.Потому что он сильно плакал и был в шоковом состоянии.
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В СССР
вчера, 16:19
Окна были деревянные с форточкой! Экологично с вентиляцияй и без проблем
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