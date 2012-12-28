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Происшествия
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вчера, 14:36
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На проспекте Мира из многоэтажки упал трехлетний мальчик
Причина — отсутствие должного присмотра и москитная сетка в окне.
— На вид мальчику года три-четыре. У него — политравма. Он находится в реанимации. Состояние его здоровья тяжелое, — сообщили GOROD48 в клинике.
Мы выяснили, что мальчику — три года, и что он выпал из окна второго этажа. А вот были ли дома родители малыша в этот момент, выяснят правоохранительные органы.
P.S. Как выяснил GOROD48, мама малыша в момент ЧП была дома. Но выпавшего из окна сына не заметила. Только когда за ребенком приехали медики, она высунулась на шум в окно и поняла, что в больницу увозят ее малыша.
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