На проспекте Мира из многоэтажки упал трехлетний мальчик

Причина — отсутствие должного присмотра и москитная сетка в окне.

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Сегодня после обеда в реанимацию областной детской больницы скорая помощь доставила малыша от дома №25 по проспекту Мира. Это — четырехэтажная «сталинка». Прохожие нашли его на земле рядом с москитной сеткой. Врачам даже неизвестен ни этаж квартиры, с которого выпал ребенок, ни его точный возраст.— На вид мальчику года три-четыре. У него — политравма. Он находится в реанимации. Состояние его здоровья тяжелое, — сообщили GOROD48 в клинике.Мы выяснили, что мальчику — три года, и что он выпал из окна второго этажа. А вот были ли дома родители малыша в этот момент, выяснят правоохранительные органы.Как выяснил GOROD48, мама малыша в момент ЧП была дома. Но выпавшего из окна сына не заметила. Только когда за ребенком приехали медики, она высунулась на шум в окно и поняла, что в больницу увозят ее малыша.