Липецкая вечЁрка: найденная девочка, самокатчики без тормозов и что делать с мостом на улице 40 лет Октября

Сегодня, 25 июля, нашли 11-летнюю девочку, три дня назад ушедшую из дома, в ГАИ обнародовали статистику по ДТП с участием самокатчиков, и GOROD48 озаботился судьбой моста на улице 40 лет Октября.