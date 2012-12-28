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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: найденная девочка, самокатчики без тормозов и что делать с мостом на улице 40 лет Октября

Сегодня, 25 июля, нашли 11-летнюю девочку, три дня назад ушедшую из дома, в ГАИ обнародовали статистику по ДТП с участием самокатчиков, и GOROD48 озаботился судьбой моста на улице 40 лет Октября.

Сегодня благополучно закончились поиски 11-летней девочки, которая 23 июля ушла из дома в селе Беляево Усманского района. Региональный следственный комитет даже возбуждал уголовное дело по факту ее исчезновения. Утром девочка нашлась недалеко от дома в заброшенном здании.

«Отличная новость с утра!» — написал Увы и ах.

«Ну слезы счастья. Конечно, надо разбираться с ситуацией в семье, но надо вспомнить наше детство. Всыпали бы как следует. Надо понимать грань дозволенного», — считает Ника.

«В своей семье разбирайтесь, очередь из воспитателей уже смотрю выстроилась. Пусть родители садятся с ней и детским психологом и разбираются в своих проблемах», — ответила Нике Ваша мать.

А вы, идя по тротуару, озираетесь по сторонам, чтобы не стать жертвой самокатчиков? Кто-то видел, как самокатичики и велосипедисты спешиваются при переходе через дорогу?

С начала года в Липецкой области зарегистрировали 20 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатчиков и одно — с электровелосипедистом. В 18 ДТП пострадали люди, в том числе 11 несовершеннолетних.

Для сравнения, в 2023 году в Липецкой области случилось 45 ДТП с участием самокатчиков.

«Это бессилие закона над бизнесом или попустительство?» — спросил 48.

«Прежде чем запрещать самокаты, нужно уделить внимание транспорту. Очень часто вечером на Московской можно стоять целый час, и не проедет ни одного автобуса ни 17, ни 24, ни 324». — предложил Тоха.

Накануне в мэрии сообщили, что закроют мост на улице 40 лет Октября. GOROD48 сегодня приехал на место и увидел, что по краям лежат плиты, однако для пешеходов все же оставили лазейки. В обход уж очень долго идти. При этом в мэрии еще раз напомнили — мост аварийный.

Новый грозится построить депутат горсовета Станислав Каменецкий. Обещал, правда, к прошедшему Дню города. Теперь обещает к осени. А блогеры предложили иной вариант — засыпать лог, через который проложен мост.   

Реконструкция улицы Папина рискует затянуться. Дело в том, что главный подрядчик «РВК-Липецк» — компания «ТВЭС» не доделала водопровод.

Дома липчан, живущих на улицах Папина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова должны были подключить к новой трубе 30 июня. После этого компания «СДК» должна была заняться ремонтом дороги и обустройством тротуаров.

Чтобы сильно не выбиться из сроков, компания «РВК-Липецк» спешно вывела на работы двух других подрядчиков. Дата окончания всех работ на улице Папина — 1 октября.

По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке температура будет колебаться от +24 до +26 градусов.
вечЁрка
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самокат
мост
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Правильно
27 минут назад
Щас все по модному. Стукнул один сосед другого -сразу в суд. А раньше в суд обращались в исключительных случаях. Все заточено на высасывание денег. Юристу дай, психологу дай, адвокату заплати. И про государство не забудь. Гос пошлину подняли.
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селяночка
47 минут назад
Ща без психологов никуда,как раньше без них наши дедушки с бабушками жили,как детей воспитывали.... Посмотришь на психолога,а ему 25-30 лет,откуда что берётся,видимо огромный жизненный опыт за плечами...
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