Пропавшая 11-летняя девочка найдена

Внешне с ней всё хорошо.

Пропавшую 23 июля в Усманском районе 11-летнюю девочку нашли живой в населённом пункте в заброшенном здании.— Девочка доставлена в ОМВД России по Усманскому району. В обстоятельствах и причинах ухода ребёнка из дома будут разбираться правоохранительные органы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.