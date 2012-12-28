Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Общество
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15 минут назад
Пропавшая 11-летняя девочка найдена
Внешне с ней всё хорошо.
— Девочка доставлена в ОМВД России по Усманскому району. В обстоятельствах и причинах ухода ребёнка из дома будут разбираться правоохранительные органы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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