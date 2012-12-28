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Погода в Липецке
50
19 минут назад
1

В Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления – погода ожидается комфортной, без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 и 27 июля - 19-20 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 28 июля – 22 градуса тепла, что около нормы.

По югу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.

День 26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.
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Комментарии (1)

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Zorin
13 минут назад
Ура, наконец-то идеальное лето.
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