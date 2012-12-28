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сегодня, 14:44
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«ТВЭС» все! Подрядчик «РВК-Липецк» на полтора месяца задержал ремонт улицы Папина

Доделать работу за обанкротившуюся компанию ресурсная организация спешно призвала других своих подрядчиков.  

Как сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк», главный ее подрядчик, компания «ТВЭС», прекратила свое существование, так и не доделав водопровод на улице Папина.

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Напомним, что ООО «ТВЭС» в марте начала прокладывать вдоль четной стороны улицы 600 метров водопровода диаметром 315 мм. Затем эта организация должна была подключить к трубе потребителей, живущих на улицах Папина, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова. В начале июня директор по капитальному строительству «РВК-Липецк» Дмитрий Будюкин обещал закончить весь цикл работ к 30 июня, чтобы уступить место подрядчику УГС, компании «СДК», выигравшей контракт на ремонт 2,1 километра дороги и обустройство пешеходных зон на Папина.

— Будем надеяться, что производители работ нас не подведут, — сказал тогда председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.

Надежды не оправдались. Уже 25 июля, а работы по переподключению потребителей к новому водопроводу не закончились.

— К сожалению, наш главный подрядчик, «ТВЭС», обанкротился. Приходится признать, что он задержал реализацию нашей инвестиционной программы на этот год, если мы говорим об улице Папина, на полтора месяца. Но эта же организация работала и на других наших объектах, — сказали GOROD48 в «РВК-Липецк».

Гарантирующему поставщику пришлось спешно заводить на Папина еще две свои подрядные организации, чтобы как можно скорее уйти с этого объекта. Сегодня, например, «РВК» работает на своей последней врезке — у здания пожарной части в районе рынка «Спутник». После этого подрядчикам горводоканала нужно будет произвести обратную засыпку своих раскопок, уплотнить грунт и песок, чтобы следом за ними на дорогу вышел подрядчик управления главного смотрителя.

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— Мы будем очень внимательно контролировать работы по уплотнению грунта подрядчиками «РВК», чтобы избежать провалов асфальта в этих местах, — прокомментировал ситуацию вице-мэр Николай Дергунов.

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Улицу Папина в мэрии считают самым сложным в этом году дорожным объектом из-за того, что на ней параллельно с меняющей асфальт и обустраивающей тротуары компанией «СДК» работают «Квадра» и «РВК-Липецк». Первая компания закончила замены своих сетей в мае, а «РВК» застряло. Тогда же учредитель и директор «СДК» Пайлак Аракелян выразил опасения по поводу работ энергетиков:

— Боюсь, нас может ждать та же история с ремонтом улицы Папина, какая была в прошлом году на Лебедянском шоссе.

Та история хорошо известна читателям GOROD48. Подрядчик управления строительства мэрии прошлой осенью разрушил водопровод на кольце Трубного, а также часть дороги между ТД «Большой Трубный» и поворотом на улицу Опытную. По этой причине асфальт на Лебедянском шоссе «СДК» уложила 17 ноября, а на следующий день в Липецке грянул первый мороз.

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К счастью, в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации понимали, что их может подвести эта самая синергия — когда на одном объекте работаю сразу несколько организаций. Поэтому еще в прошлом году в техническое задание по обновлению Папина внесли 1 октября как дату окончания работ, а ремонт улицы начали в марте. Однако стоит помнить, что дорога должна быть сдана целиком — с разметкой, знаками, светофорами.
ремонт дорог
улица Папина
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Михей
2 минуты назад
а разве могло ТВЭС обанкротиться вообще за 1-2 мес.? Что там темнит РВК и липская администрация
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Гость
19 минут назад
Отголоски правления Уваркиной!
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123
32 минуты назад
Это последствия работы ЛГЭКа
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Спрутс
57 минут назад
Чую, кто-то должен поехать по 196.
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