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сегодня, 14:18
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В Липецкой области произошло уже 20 ДТП с самокатами

И одно — с электрическим велосипедом.

С начала года в Липецкой области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, из них в 18 происшествиях пострадали люди, в том числе 11 несовершеннолетних.

Под средствами индивидуальной мобильности подразумевают электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Как рассказала GOROD48 начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Надежда Привал, в Липецкой области 20 раз попадали в ДТП самокаты и один раз — электровелосипед.

«Наиболее частыми причинами таких ДТП становятся нарушения скоростного режима, правил перехода через проезжую часть и расположения транспорта на дороге, езда в неположенном месте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Липчанам напоминают о правилах безопасности при передвижении на средстве индивидуальной мобильности: не превышать скоростной режим - до 25 км/ч, между тротуаром и велодорожкой выбирать велодорожку, не выезжать в поток машин, cпешиваться на пешеходном переходе, предоставлять преимущество во движении пешеходам, так как на тротуаре они главные, не передвигаться на одном самокате вдвоем, один самокат – один человек. Управлять средством индивидуальной мобильности можно только трезвым.

За нарушение ПДД и в случае ДТП для водителей СИМов предусмотрена такая же административная ответственность, как и для водителей остального транспорта.
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Тоха
38 минут назад
Прежде чем запрещать самокаты, нужно уделить внимание транспорту. Очень часто вечером на Московской можно стоять целый час и не проедет ни одного автобуса ни 17, ни 24, ни 324.
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987
10 минут назад
Полностью с вами согласен. Простоял час и пришлось идти пешком до Мегаполиса, оттуда уехать реальнее.
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не эксперт
11 минут назад
а зачем вы ждете? сейчас такси за 3 минут могут подать в любой точке города.
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Лтпчанин
50 минут назад
Не знаю, для "кого" Вы все это пишите.. Как катались вдвоем так и катаются, через пешеходный переход переезжают - они же на колесах...
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-
59 минут назад
Легковой транспорт - самый аварийный и смертоносный.
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Уильям Блейк
сегодня, 14:44
Вместо запрета необходимо сосредоточиться на повышении безопасности, улучшении городской инфраструктуры и организации образовательных программ для пользователей самокатов. Решая проблему через просвещение и ответственность, мы можем снизить количество ЧП, не ограничивая при этом доступ людей к современным транспортным средствам индивидуальной мобильности.
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игорь
47 минут назад
какую еще вам инфранструктуру надо сделать образовательные программы для нашего народа не помогут только полный запрет
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48
сегодня, 14:41
Это бессилие закона над бизнесом или попустительство?
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Алькаш
сегодня, 14:41
А сколько ДТП с участием автомобилей?
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аналитик
сегодня, 14:31
Вы хоть одного задержали ? Я вам отвечу НЕТ
Ответить
Умный
сегодня, 14:25
Не Уже,а Пока!
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