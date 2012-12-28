В Липецкой области произошло уже 20 ДТП с самокатами

И одно — с электрическим велосипедом.

С начала года в Липецкой области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, из них в 18 происшествиях пострадали люди, в том числе 11 несовершеннолетних.Под средствами индивидуальной мобильности подразумевают электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Как рассказала GOROD48 начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Надежда Привал, в Липецкой области 20 раз попадали в ДТП самокаты и один раз — электровелосипед.«Наиболее частыми причинами таких ДТП становятся нарушения скоростного режима, правил перехода через проезжую часть и расположения транспорта на дороге, езда в неположенном месте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Липчанам напоминают о правилах безопасности при передвижении на средстве индивидуальной мобильности: не превышать скоростной режим - до 25 км/ч, между тротуаром и велодорожкой выбирать велодорожку, не выезжать в поток машин, cпешиваться на пешеходном переходе, предоставлять преимущество во движении пешеходам, так как на тротуаре они главные, не передвигаться на одном самокате вдвоем, один самокат – один человек. Управлять средством индивидуальной мобильности можно только трезвым.За нарушение ПДД и в случае ДТП для водителей СИМов предусмотрена такая же административная ответственность, как и для водителей остального транспорта.