Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Происшествия
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сегодня, 14:18
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В Липецкой области произошло уже 20 ДТП с самокатами
И одно — с электрическим велосипедом.
Под средствами индивидуальной мобильности подразумевают электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Как рассказала GOROD48 начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Надежда Привал, в Липецкой области 20 раз попадали в ДТП самокаты и один раз — электровелосипед.
«Наиболее частыми причинами таких ДТП становятся нарушения скоростного режима, правил перехода через проезжую часть и расположения транспорта на дороге, езда в неположенном месте», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Липчанам напоминают о правилах безопасности при передвижении на средстве индивидуальной мобильности: не превышать скоростной режим - до 25 км/ч, между тротуаром и велодорожкой выбирать велодорожку, не выезжать в поток машин, cпешиваться на пешеходном переходе, предоставлять преимущество во движении пешеходам, так как на тротуаре они главные, не передвигаться на одном самокате вдвоем, один самокат – один человек. Управлять средством индивидуальной мобильности можно только трезвым.
За нарушение ПДД и в случае ДТП для водителей СИМов предусмотрена такая же административная ответственность, как и для водителей остального транспорта.
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