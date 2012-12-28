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Происшествия
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сегодня, 16:06
У пострадавшего при пожаре в гараже липчанина — ожоги 31% тела
У мужчины сильно обожжены ноги и руки.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги 31% тела. У него сильно обожжены ноги и руки. Предварительно, в гараже пролили бензин, который случайно загорелся.
Напомним, по сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, 22 июля в 16:34 в Косырёвке горели гараж площадью 72 квадратных метра и автомобиль «Мерседес А-170». На тушение огня выезжали пять пожарных отделений.
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