В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
В Чаплыгинском районе мать задолжала по алиментам на содержание годовалой дочери 166 000 рублей
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Происшествия
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сегодня, 10:12
За сутки при пожарах пострадали три человека
В Данкове горел дом, в Косырёвке — гараж и машина, в Липецке — квартира.
В селе Косырёвка Липецкого округа вчера горел гараж по улице Солнечной и автомобиль «Мерседес». Огнём повреждены машина, внутренняя отдела гаража и вещи на площади 5 квадратных метров. При пожаре пострадал 48-летний мужчина.
В Липецке горела квартира в пятиэтажном доме №21Б по улице 40 лет Октября. Пострадал 51-летний мужчина. Три человека были эвакуированы. Огнём уничтожена внутренняя отделка квартиры на площади 20 квадратных метров.
Уже сегодня в 03:23 в Грязях горел частный жилой дом по улице Космонавтов.
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