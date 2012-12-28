Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Подарок» ко Дню Города: одно из известных липецких зданий теперь обезображено
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Возле Карамышево утонул мужчина - 25-я жертва сезона
Происшествия
Под Липецком эвакуировали пассажиров поезда из-за угрозы взрыва
Происшествия
Водитель «Хонды» снёс ограждение на Плехановском спуске
Происшествия
В День города «Металлург» Ромащенко закатил шикарную премьеру на стадионе
Спорт
Стрелявшего из «Калашникова» в воздух липчанина будут судить
Происшествия
«Мы металлурги и этим гордимся» - на НЛМК выпустили клип к празднику
НЛМК Live
Сегодня в Липецке: где перекроют движение, многие липчане предпочитают тыкать начальству
Общество
День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: где перекроют движение, многие липчане предпочитают тыкать начальству
Общество
Стрелявшего из «Калашникова» в воздух липчанина будут судить
Происшествия
В Нижнем парке благоустраивают тенистый уголок с прудами
Общество
В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
Общество
Ромащенко за первый тайм поставил команде «двойку», за второй – «пятёрку»
Спорт
470 снятых с липчан клещей были инфицированы возбудителями опасных заболеваний
Здоровье
В Лев-Толстовском районе в улетевшем в кювет автомобиле «Ссанг Йонг» пострадали два человека
Происшествия
Под Липецком эвакуировали пассажиров поезда из-за угрозы взрыва
Происшествия
День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
Общество
В селе Октябрьское погибли пять баранов
Происшествия
Читать все
Общество
855
сегодня, 11:02
9

В Нижнем парке благоустраивают тенистый уголок с прудами

В следующем сезоне там собираются поставить лавочки.

Между главной аллеей и курортом в Нижнем парке потихоньку благоустраивают тенистый уголок с прудами. Маленькие пруды начали расчищать, правда, из-за сильной жары они зацвели. В этом году там отсыпали дорожки гравием и установили урны.







В следующем сезоне планируем установить лавочки, рассказал GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.

— Эта зона появилась сразу после реконструкции парка. Мы постепенно продолжаем доводить её до ума, нам тоже очень нравится этот природный уголок, — добавил Михаил Степанов.

Как рассказал GOROD48 краевед и Почетный гражданин Липецка Александр Клоков, маленькие прудики в том месте появились где-то в 70-х годах, когда построили корпус курорта. К нему заложили аллею, а пруды обложили камнем. Еще несколько лет назад Александр Клоков видел в этих прудах болотных черепах.





Нижний парк находится на краю Среднерусской возвышенности, там большой перепад высот. В свое время на улице Салтыкова-Щедрина (бывшей Монастырской) было много родников, которые вытекали от Древне-Успенской церкви. Они и питают прудики в Нижнем парке. Когда-то это место было окраиной Петровского пруда.
Нижний парк
благоустройство
2
2
0
10
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вячеслав Артур
5 минут назад
Буду теперь купатся в этом канале
Ответить
Бабка Первая)
15 минут назад
Это прекрасно, что в Нижнем есть уголок почти нетронутой природы - не у всех есть возможность выезжать за город.
Ответить
Ксения
17 минут назад
Мне понравились фразы "потихоньку благоустраивают", "продолжаем доводить до ума" и "в следующем году поставим лавочки". А в этом году что мешает поставить лавочки или там прям "Вау!!" что то такое появиться, прям как в Сочи - парке? Болото оно и есть болото. А еще там сменится несколько директоров как и глав администраций. И про лавочки забудут, как про парк атракционов. Представить только - детей возим в Воронеж и Москву покататься и развлечься из областного центра.
Ответить
Ветеран
40 минут назад
Благоустройство заключается в установке грузовых контейнеров и пластиковых столбов освещения?
Ответить
александр
46 минут назад
Не трогайте природу ,неучи. Сырский пруд загубили. потратив 24 млн рублей,не обследовав ,разворотили трубу,связанную с шахтами и теперь он не наполняется,поскольку вода струится через бывшую и поломанную трубу в штреки шахт.
Ответить
Светлана
58 минут назад
Ну то есть лавки наш предел? Аттракционы не вернут в парк.
Ответить
ё
59 минут назад
От благоустройства аж страшно становится.
Ответить
valerafromsplus
сегодня, 11:24
Надеюсь, застенчивые ивы там тоже будут)) А то не выжила на остановке Гормолокомбинат.
Ответить
Человечность
сегодня, 11:21
Когда сейчас начинают что-то благоустраивать, то аж страшно заранее становится! Лучше бы не трогали природу совсем. Хорошее вряд ли выйдет. А деньги эти на трубы гнилые, аварийные мосты пустить.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru