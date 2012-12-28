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Общество
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сегодня, 11:02
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В Нижнем парке благоустраивают тенистый уголок с прудами
В следующем сезоне там собираются поставить лавочки.
В следующем сезоне планируем установить лавочки, рассказал GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.
— Эта зона появилась сразу после реконструкции парка. Мы постепенно продолжаем доводить её до ума, нам тоже очень нравится этот природный уголок, — добавил Михаил Степанов.
Как рассказал GOROD48 краевед и Почетный гражданин Липецка Александр Клоков, маленькие прудики в том месте появились где-то в 70-х годах, когда построили корпус курорта. К нему заложили аллею, а пруды обложили камнем. Еще несколько лет назад Александр Клоков видел в этих прудах болотных черепах.
Нижний парк находится на краю Среднерусской возвышенности, там большой перепад высот. В свое время на улице Салтыкова-Щедрина (бывшей Монастырской) было много родников, которые вытекали от Древне-Успенской церкви. Они и питают прудики в Нижнем парке. Когда-то это место было окраиной Петровского пруда.
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