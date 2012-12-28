В Нижнем парке благоустраивают тенистый уголок с прудами

В следующем сезоне там собираются поставить лавочки.

Между главной аллеей и курортом в Нижнем парке потихоньку благоустраивают тенистый уголок с прудами. Маленькие пруды начали расчищать, правда, из-за сильной жары они зацвели. В этом году там отсыпали дорожки гравием и установили урны.В следующем сезоне планируем установить лавочки, рассказал GOROD48 директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов.— Эта зона появилась сразу после реконструкции парка. Мы постепенно продолжаем доводить её до ума, нам тоже очень нравится этот природный уголок, — добавил Михаил Степанов.Как рассказал GOROD48 краевед и Почетный гражданин Липецка Александр Клоков, маленькие прудики в том месте появились где-то в 70-х годах, когда построили корпус курорта. К нему заложили аллею, а пруды обложили камнем. Еще несколько лет назад Александр Клоков видел в этих прудах болотных черепах.Нижний парк находится на краю Среднерусской возвышенности, там большой перепад высот. В свое время на улице Салтыкова-Щедрина (бывшей Монастырской) было много родников, которые вытекали от Древне-Успенской церкви. Они и питают прудики в Нижнем парке. Когда-то это место было окраиной Петровского пруда.