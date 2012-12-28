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35 минут назад
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Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна

GOROD48 стали известны обстоятельства, предшествовавшие падению из окна четвертого этажа четырехлетней девочки в Данкове.

В квартире дома на улице Спортивной девочка была не одна, а с мамой и двумя другими детьми. Все были в одной комнате, когда малышка сказала, что идет на кухню попить воды. Никто и не заметил, что она свернула в спальню. Там ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала и девочка упала вместе с ней на бетонную отмостку пятиэтажки.

Сегодня ребенка с политравмой доставили из реанимации Данковской ЦРБ в реанимацию областной детской больницы.

— Состояние пациентки как и прежде — стабильно тяжелое. Она находится в медикаментозной коме. У ребенка — политравма, на нем буквально нет живого места. Помимо многочисленных переломов у малышки нет ни одного целого внутреннего органа. Особенное беспокойство у нас вызывает состояние головы девочки, помимо черепно-мозговой травмы и отека мозга у ребенка еще и множественные повреждения костей черепа, — сообщили GOROD48 в больнице.

За жизнь ребенка все это время ведется самая настоящая борьба: еще в пятницу врачи думали, что ребенок не выживет. Все эти трое суток от нее не отходят реаниматологи и хирурги.

Как только состояние пациентки немного улучшится, ее переведут в Москву, в Центр Леонида Рошаля, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, главный в стране центр лечения травм и их последствий.
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Комментарии (2)

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МАЛИНА ШИП
11 минут назад
Страшно читать про такие травмы малышки. Господи, умоляю, спаси эту девочку! Бедная крошечка! Какие страдания! Живи, маленькая! Держись!
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Ника
18 минут назад
Хоть бы имя девочки написали. Будем молиться о здравии.
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