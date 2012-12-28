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Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Общество
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35 минут назад
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Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
GOROD48 стали известны обстоятельства, предшествовавшие падению из окна четвертого этажа четырехлетней девочки в Данкове.
Сегодня ребенка с политравмой доставили из реанимации Данковской ЦРБ в реанимацию областной детской больницы.
— Состояние пациентки как и прежде — стабильно тяжелое. Она находится в медикаментозной коме. У ребенка — политравма, на нем буквально нет живого места. Помимо многочисленных переломов у малышки нет ни одного целого внутреннего органа. Особенное беспокойство у нас вызывает состояние головы девочки, помимо черепно-мозговой травмы и отека мозга у ребенка еще и множественные повреждения костей черепа, — сообщили GOROD48 в больнице.
За жизнь ребенка все это время ведется самая настоящая борьба: еще в пятницу врачи думали, что ребенок не выживет. Все эти трое суток от нее не отходят реаниматологи и хирурги.
Как только состояние пациентки немного улучшится, ее переведут в Москву, в Центр Леонида Рошаля, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, главный в стране центр лечения травм и их последствий.
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