Спецбригада врачей детской областной больницы более восьми часов реанимировала шестилетнюю девочку, выпавшую из окна четвертого этажа.

Вчера из окна квартиры четвертого этажа пятиэтажки на улице Спортивной в Данкове выпала шестилетняя девочка.Ребенок был настолько тяжел, что было принято решение не везти его в областную детскую больницу из-за опасения потерять по дороге. К малышке, которую отправили в местную больницу, тут же выехала спецбригада врачей из Липецка.По словам главврача областной детской больницы Сергея Голобурдина, специалистов, которые могли реанимировать пациентку с политравмой, выдернули даже из отпусков. Но оно того стоило.— Наша бригада в составе пяти врачей разного профиля приехала в Данков вечером. Пациентка была настолько плоха, что вчера думали, что жить ребенку осталось два-три часа: у девочки были множественные переломы, черепно-мозговая травма, разрывы внутренних органов. Стоит сказать и о массивной кровопотере — гемоглобин упал до критически низкого показателя, чуть выше 30 грамм на литр, что в четыре раза ниже нормы. Весь вечер и всю ночь бригада оперировала девочку и сумела ее стабилизировать. Сейчас можно сказать, что ребенок — стабильно тяжелый. Сегодня на смену этой бригаде в Данков поедет другая. Как только состояние здоровья девочки улучшится, мы переведем ее на лечение в нашу клинику, — рассказал о подробностях битвы за жизнь ребенка Сергей Голобурдин.