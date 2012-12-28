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«Вчера думали, что жить ребенку осталось два-три часа»
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15 минут назад

«Вчера думали, что жить ребенку осталось два-три часа»

Спецбригада врачей детской областной больницы более восьми часов реанимировала шестилетнюю девочку, выпавшую из окна четвертого этажа.

Вчера из окна квартиры четвертого этажа пятиэтажки на улице Спортивной в Данкове выпала шестилетняя девочка.

Ребенок был настолько тяжел, что было принято решение не везти его в областную детскую больницу из-за опасения потерять по дороге. К малышке, которую отправили в местную больницу, тут же выехала спецбригада врачей из Липецка.

По словам главврача областной детской больницы Сергея Голобурдина, специалистов, которые могли реанимировать пациентку с политравмой, выдернули даже из отпусков. Но оно того стоило.

— Наша бригада в составе пяти врачей разного профиля приехала в Данков вечером. Пациентка была настолько плоха, что вчера думали, что жить ребенку осталось два-три часа: у девочки были множественные переломы, черепно-мозговая травма, разрывы внутренних органов. Стоит сказать и о массивной кровопотере — гемоглобин упал до критически низкого показателя, чуть выше 30 грамм на литр, что в четыре раза ниже нормы. Весь вечер и всю ночь бригада оперировала девочку и сумела ее стабилизировать. Сейчас можно сказать, что ребенок — стабильно тяжелый. Сегодня на смену этой бригаде в Данков поедет другая. Как только состояние здоровья девочки улучшится, мы переведем ее на лечение в нашу клинику, — рассказал о подробностях битвы за жизнь ребенка Сергей Голобурдин.
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