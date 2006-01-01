Спорт
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сегодня, 21:48
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Максим Ромащенко: «Мы укомплектованы процентов на 70, в новичках я уверен»
Главный тренер команды ответил на основные вопросы.
При этом сам Ромащенко выглядит уверенным – и в своей игровой философии, и в поступках. Так, он дал отповедь тем, кто критикует «Металлург» за кадровую политику.
Буквально на днях «сталевары» подписали контракты с 18-летним уроженцем Белгорода и воспитанником Академии столичного «Спартака» Никитой Кононенко (27.10.2005, 182 см, 76 кг) и 23-летним защитником Никитой Горунковым (29.01.2001). Последний родился и вырос в Новокузнецке, выступал за дубль «Новосибирска», а последние полтора года – в чемпионате Москвы за ФШМ, которую тренировал как раз Ромащенко. Мнения болельщиков в Сети разделились: кто-то приветствует появление молодёжи, другие опасаются, что новичкам не хватит опыта.
Ромащенко высказался и по этому поводу. К слову, Горунков провел против «Сибири» весьма добротные 90 минут.
Никита Горунков
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ФК «Металлург», на предстоящей неделе команду пополнят ещё несколько футболистов.
В понедельник у команды выходной. Со вторника Ромащенко начнёт сбрасывать нагрузки, и команда перейдёт с двухразового режима тренировок на одну в день. Задача – подойти во всеоружии к первой игре на своем поле с «Краснодаром-2» 20 июля в 18:00.
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