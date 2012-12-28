При пожаре в Данковском районе погиб 57-летний мужчина

Горела квартира в жилом доме на улице Советской в селе Плахово.

10 июля около 22:00 загорелся четырехквартирный жилой дом на улице Советской в селе Плахово Данковского района.Как сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре погиб 57-летний мужчина. Огнём также уничтожены вещи и внутренняя отделка дома на площади 4 квадратных метра.Cудя по фотографиям с места происшествия, сгорели кресло и тумбочка.Тушить возгорание выезжали три пожарных отделения. Им помогали три добровольца-дружинника.