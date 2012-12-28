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Происшествия
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сегодня, 09:45
При пожаре в Данковском районе погиб 57-летний мужчина
Горела квартира в жилом доме на улице Советской в селе Плахово.
Как сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре погиб 57-летний мужчина. Огнём также уничтожены вещи и внутренняя отделка дома на площади 4 квадратных метра.
Cудя по фотографиям с места происшествия, сгорели кресло и тумбочка.
Тушить возгорание выезжали три пожарных отделения. Им помогали три добровольца-дружинника.
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