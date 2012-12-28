Липецкая вечЁрка: убийство на остановке, манифест Ченцова и небесная медуза

Сегодня, 10 июля, СК сообщил о задержании подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, мэр Роман Ченцов фактически озвучил свой манифест, и ночью в небе было видно космическую ракету.