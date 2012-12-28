«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Управляющую компанию оштрафовали на 140 тысяч рублей за повреждения стен и затопленный канализацией подвал
Хлевенец отправился на 4,5 года в колонию за стрельбу из переделанного сигнального пистолета
Общество
414
50 минут назад
Липецкая вечЁрка: убийство на остановке, манифест Ченцова и небесная медуза
Сегодня, 10 июля, СК сообщил о задержании подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, мэр Роман Ченцов фактически озвучил свой манифест, и ночью в небе было видно космическую ракету.
Сотрудники регионального Следственного комитета сегодня сообщили о задержании 32-летнего липчанина подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вину свою он признал. Возбуждено уголовное дело и теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
«А почему очевидцы не вмешались?» — спросила Лиза.
«Потому что можно самим попасть на скамью рядом с этим отморозком. У пьяни здоровье хлипкое и если сдохнет случайно или поломается, то отвечать, к сожалению, будет миротворец. Жаль что у нас не Техас и нельзя таких останавливать гражданским оружием, не боясь последствий», — ответил ей читатель.
Мэр Роман Ченцов во время объезда Липецка рассказал GOROD48 о главных задачах своей администрации. Их пять.
— Первое: нужно решить проблему раскопок ресурсных организаций. Второе: сухостой. Его нужно убрать с красных линий центральных улиц за год. И дальше такими же темпами восстанавливать зеленый фонд. Третье: проблемы с подрядчиками. Все гарантийные дороги должны ремонтироваться за их счет. Четвертное: дворы. Пятое: вернемся к старой забытой практике — пылесосить и мыть летом улицы. Начнем пока с этого, — озвучил новый глава города план действий на первый год своей пятилетки.
Правильно поставленная задача — уже половина дела. А если Роман Ченцов все это выполнит? Сколько раз липчан, к сожалению, обманывали… Так что запасаемся попкорном. А лучше помогаем по мере сил.
На удивление новость не набрала рекордных просмотров и комментариев.
«Удачи мэру» — пожелал Лип.
«Хорошо, что мэр сам определяет направления работы для благоустройства города. Но начинать надо все же с вопроса переработки и утилизации отходов. Куда вывозить сухостой? А мусор с площадок ТБО во дворах? А асфальтовую крошку, которая появляется в процессе ремонта дорог и тротуаров? И кто-то контролирует оборот этой асфальтовой крошки с учетом объема материала?» — написал Житель.
«Деревья сажаются и растут не для галочки и отчёта перед начальством, деревья должны расти, делать воздух чище, радовать глаз и скрывать организмы от палящего солнца. Поэтому посадить дерево мало, за ним нужно следить и ухаживать, где спиленные деревья у Комсомольского пруда? Лет 10 прошло — ни пруда, ни деревьев, ни лавочек. Чиновники, соберитесь отдохнуть у пруда, посидеть у палящего солнца, на птиц и уток посмотрите», — замечание от Прохожего.
«Хотелось бы чтобы в нашем городе было много здоровых зелёных деревьев вдоль дорог и во дворах и ухоженных красивых палисадников у домов. И чтобы жители города не бросали мусор где не попадя», — размечталась Лиза.
В мэрии, кстати, оперативно отреагировали на замечание GOROD48. Засыпая «вечную» яму во дворе у Центрального рыка, рабочие завалили щебнем и ливневку. Сегодня дождеприемник откопали. Осталось протестировать ее первым ливнем.
Вот так оперативно решилась бы проблема с кафе, которое строят в излучине реки Воронеж на Центральном пляже. Пока же продолжается поединок прокуратуры и ИП Шадрин Д. Н.
Минувшей ночью жители страны увидели НЛО. Причем светящийся объект был замечен сразу в нескольких регионах. Одним показалось, что он похож на медузу, другим — на светящуюся бабочку.
Оказалось, россияне наблюдали последствия запуска ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома Куру во французской Гвиане. Ракета вывела на близкую орбиту девять спутников и две возвращаемые капсулы.
«А может это мы запустили луноход луна 26? Как тебе такое, Илон Маск?» — заявил Патриот.
«Это очередной смотрящий за планетой Земля». — уверен Лунный трактор.
«Это НЛО, возможно, с инопланетянами». — не поверил объяснению не эксперт.
Жара завтра в Липецке спадет, но самую малость. По прогнозам синоптиков днем до +29 градусов.
И обратите внимание, 11 июля с 11:00 до 12:00 на НЛМК проверят систему оповещения. Ее включат три раза с интервалом 5-7 минут. Никуда бежать не надо.
А страусы, похоже, добегались. Сегодня одну птицу увидели в Новодмитриевке. Это примерно 25 километров от их дома в селе Крутые Хутора. За птицей выехали егеря охотнадзора.
1
0
0
0
0
Комментарии