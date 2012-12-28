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50 минут назад

Липецкая вечЁрка: убийство на остановке, манифест Ченцова и небесная медуза

Сегодня, 10 июля, СК сообщил о задержании подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, мэр Роман Ченцов фактически озвучил свой манифест, и ночью в небе было видно космическую ракету.

Жуткая история произошла ночью 7 июля на улице Циолковского. На остановке общественного транспорта на глазах у очевидцев пьяный мужчина доской избил другого мужчину. Пострадавший умер в больнице от сочетанной травмы тела.

Сотрудники регионального Следственного комитета сегодня сообщили о задержании 32-летнего липчанина подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вину свою он признал. Возбуждено уголовное дело и теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

«А почему очевидцы не вмешались?» — спросила Лиза.

«Потому что можно самим попасть на скамью рядом с этим отморозком. У пьяни здоровье хлипкое и если сдохнет случайно или поломается, то отвечать, к сожалению, будет миротворец. Жаль что у нас не Техас и нельзя таких останавливать гражданским оружием, не боясь последствий», — ответил ей читатель.

Мэр Роман Ченцов во время объезда Липецка рассказал GOROD48 о  главных задачах своей администрации. Их пять.

— Первое: нужно решить проблему раскопок ресурсных организаций. Второе: сухостой. Его нужно убрать с красных линий центральных улиц за год. И дальше такими же темпами восстанавливать зеленый фонд. Третье: проблемы с подрядчиками. Все гарантийные дороги должны ремонтироваться за их счет. Четвертное: дворы. Пятое: вернемся к старой забытой практике — пылесосить и мыть летом улицы. Начнем пока с этого, — озвучил новый глава города план действий на первый год своей пятилетки.

Правильно поставленная задача — уже половина дела. А если Роман Ченцов все это выполнит? Сколько раз липчан, к сожалению, обманывали… Так что запасаемся попкорном. А лучше помогаем по мере сил.

На удивление новость не набрала рекордных просмотров и комментариев.

«Удачи мэру» — пожелал Лип.

«Хорошо, что мэр сам определяет направления работы для благоустройства города. Но начинать надо все же с вопроса переработки и утилизации отходов. Куда вывозить сухостой? А мусор с площадок ТБО во дворах? А асфальтовую крошку, которая появляется в процессе ремонта дорог и тротуаров? И кто-то контролирует оборот этой асфальтовой крошки с учетом объема материала?» — написал Житель.

«Деревья сажаются и растут не для галочки и отчёта перед начальством, деревья должны расти, делать воздух чище, радовать глаз и скрывать организмы от палящего солнца. Поэтому посадить дерево мало, за ним нужно следить и ухаживать, где спиленные деревья у Комсомольского пруда? Лет 10 прошло — ни пруда, ни деревьев, ни лавочек. Чиновники, соберитесь отдохнуть у пруда, посидеть у палящего солнца, на птиц и уток посмотрите», — замечание от Прохожего.

«Хотелось бы чтобы в нашем городе было много здоровых зелёных деревьев вдоль дорог и во дворах и ухоженных красивых палисадников у домов. И чтобы жители города не бросали мусор где не попадя», — размечталась Лиза.

В мэрии, кстати, оперативно отреагировали на замечание GOROD48. Засыпая «вечную» яму во дворе у Центрального рыка, рабочие завалили щебнем и ливневку. Сегодня  дождеприемник откопали. Осталось протестировать ее первым ливнем.

Вот так оперативно решилась бы проблема с кафе, которое строят в излучине реки Воронеж на Центральном пляже. Пока же продолжается поединок прокуратуры и ИП Шадрин Д. Н.

Минувшей ночью жители страны увидели НЛО. Причем светящийся объект был замечен сразу в нескольких регионах. Одним показалось, что он похож на медузу, другим — на светящуюся бабочку.



Оказалось, россияне наблюдали последствия запуска ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома Куру во французской Гвиане. Ракета вывела на близкую орбиту девять спутников и две возвращаемые капсулы.

«А может это мы запустили луноход луна 26? Как тебе такое, Илон Маск?» — заявил Патриот.

«Это очередной смотрящий за планетой Земля». — уверен Лунный трактор.

«Это НЛО, возможно, с инопланетянами». — не поверил объяснению не эксперт.

Жара завтра в Липецке спадет, но самую малость. По прогнозам синоптиков днем до +29 градусов.

И обратите внимание, 11 июля с 11:00 до 12:00 на НЛМК проверят систему оповещения. Ее включат три раза с интервалом 5-7 минут. Никуда бежать не надо.

А страусы, похоже, добегались. Сегодня одну птицу увидели в Новодмитриевке. Это примерно 25 километров от их дома в селе Крутые Хутора. За птицей выехали егеря охотнадзора.


вечЁрка
убийство
Роман Ченцов
космонавтика
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