11 июля на НЛМК включат системы оповещения: липчан просят не волноваться

Сирены включат между 11 и 12 часами дня.

11 июля с 11:00 до 12:00 на НЛМК будет проводится проверка систем оповещения.«Сирены включат три раза с интервалом 5-7 минут. Жители города могут услышать звук сирен. Просьба сохранять спокойствие, реагировать на сигнал не требуется», — сообщили в правительстве области.