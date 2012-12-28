«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Сегодня в Липецке: в библиотеку доставят шашки, среди начальниц брюнеток в два раза больше, чем блондинок
Общество
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сегодня, 09:17
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11 июля на НЛМК включат системы оповещения: липчан просят не волноваться
Сирены включат между 11 и 12 часами дня.
«Сирены включат три раза с интервалом 5-7 минут. Жители города могут услышать звук сирен. Просьба сохранять спокойствие, реагировать на сигнал не требуется», — сообщили в правительстве области.
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