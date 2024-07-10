«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
То потухнет, то погаснет: подрядчик мэрии сначала засыпал, а потом откопал люк ливневой канализации
Общество
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38 минут назад
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То потухнет, то погаснет: подрядчик мэрии сначала засыпал, а потом откопал люк ливневой канализации
В городской администрации оперативно отреагировали на замечание GOROD48.
Это тот самый несчастный двор, о котором несколько раз писал GOROD48: изрытый вдоль и поперек энергетиками, с дырами в дорогах, которые местные жители закладывали кирпичами, тротуарной плиткой и кусками асфальта.
Была в ней и «вечная лужа» у дома на площади Победы,3а. На нее жители дома жаловались еще мэру Михаилу Гулевскому. Потом — Сергею Иванову. Затем — Евгении Уваркиной.
Пожаловаться Роману Ченцову не успели: вчера рабочие СК «Липецк» при подготовке к асфальтированию этой «вечной лужи» взяли и засыпали щебнем дождеприемник дренажного колодца, построенного после многочисленных жалоб на лужи в 2019 году!
Мы отправили эту фотографию сегодня утром в мэрию, и там сразу же отреагировали. Подрядчик получил нагоняй и тут же расчистил ливневку!
Напомним, что в прошлом году ООО «СМУ-5» Артака Мурадяна выиграло торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, но контракт не исполнило, а позже сорвало укладку плитки на Плехановском спуске. Осенью прошлого года контракт на ремонт дворов управление главного смотрителя проторговало заново, и его взяло ООО «СК «Липецк» Юрия Сомова. На этой неделе компания взялась за восстановление асфальта во дворах центра города, а муниципальному управлению благоустройства поручили отремонтировать дворы в 26-и 27-м микрорайонах города.
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