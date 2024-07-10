Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
Общество
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы
Общество
Чья вода?
Общество
Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Общество
Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Общество
Одного сбежавшего страуса сегодня видели в 20 километрах от дома
Общество
Читать все
То потухнет, то погаснет: подрядчик мэрии сначала засыпал, а потом откопал люк ливневой канализации
Общество
Купца собрали по частям
Общество
В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Общество
Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения
Происшествия
11 июля на НЛМК включат системы оповещения: липчан просят не волноваться
Общество
Отдых у реки закончился кражей денег со счёта
Происшествия
«Финансовый консультант» обманул 53-летнего липчанина на 330 тысяч рублей
Происшествия
Матери погибшего на СВО бойца передали орден Мужества
Общество
60-летний мужчина погиб при пожаре на улице Вторая Воронежская
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» закрыли доступ на полюбившуюся подросткам крышу
Общество
Читать все
Общество
335
38 минут назад
4

То потухнет, то погаснет: подрядчик мэрии сначала засыпал, а потом откопал люк ливневой канализации

В городской администрации оперативно отреагировали на замечание GOROD48.

Наконец-то! Подрядчик мэрии, «Строительная компания «Липецк», которая получила право отремонтировать дворы взамен отказавшейся от исполнения контракта компании «СМУ-5», заасфальтировала ямы на углу домов №1 по улице Гоголя и дома №2 на проспекте Победы!

fzyrnp2ropp0b7sfgyfcfzksdtkzubdu.jpg

3567686.jpg+2024-07-10-11.20.02+niz.jpg

Это тот самый несчастный двор, о котором несколько раз писал GOROD48: изрытый вдоль и поперек энергетиками, с дырами в дорогах, которые местные жители закладывали кирпичами, тротуарной плиткой и кусками асфальта.

3z7iqghosi6pj2jnpa8b9nuha93urih2.jpg

Была в ней и «вечная лужа» у дома на площади Победы,3а. На нее жители дома жаловались еще мэру Михаилу Гулевскому. Потом — Сергею Иванову. Затем — Евгении Уваркиной.

0998767.jpg+2024-07-10-11.20.02+niz.jpg

r6eaw4032nqy3p9e8v2dtcl8qeqho9bd.jpeg+2024-07-10-11.20.32+niz.jpg

2le6yqtov8ioq785j4gflwqzcv1g4orr.jpg

Пожаловаться Роману Ченцову не успели: вчера рабочие СК «Липецк» при подготовке к асфальтированию этой «вечной лужи» взяли и засыпали щебнем дождеприемник дренажного колодца, построенного после многочисленных жалоб на лужи в 2019 году! 

qzscivjv0caux22xxno9cnkq8hq4lvsr.jpg

536598.jpg+2024-07-10-11.20.02+niz.jpg

Мы отправили эту фотографию сегодня утром в мэрию, и там сразу же отреагировали. Подрядчик получил нагоняй и тут же расчистил ливневку!

59beb4b4-f2b4-4ea7-aaac-67765dbdd352.jpg+2024-07-10-11.19.31+niz.jpg

Напомним, что в прошлом году ООО «СМУ-5» Артака Мурадяна выиграло торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, но контракт не исполнило, а позже сорвало укладку плитки на Плехановском спуске. Осенью прошлого года контракт на ремонт дворов управление главного смотрителя проторговало заново, и его взяло ООО «СК «Липецк» Юрия Сомова. На этой неделе компания взялась за восстановление асфальта во дворах центра города, а муниципальному управлению благоустройства поручили отремонтировать дворы в 26-и 27-м микрорайонах города.
ливневка
ремонт дворов
0
0
0
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Жители
16 минут назад
НЕДЕЛИНА д,39...Ждем помощи, а также у садика №113-кругом ямы
Ответить
Житель Липецка
20 минут назад
На Стаханова 5 заезжайте. Там тоже дыры в асфальте, огромная лужа после дождя вокруг электростанции. Все ливневые каналы засыпали. Ливневые трубы дома пустили в канализацию. Так можно было?)
Ответить
100 дней
27 минут назад
Третий плюс в копилку нового мэра.
Ответить
Звёздная, 11
29 минут назад
Про наш дом тоже напишите, пожалуйста! Перед домом на дороге - ямы. За домом (за 1-м подъездом) - огромная яма на краю лога, в которую может сползти дом.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru