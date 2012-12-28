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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области осадки снова прекратятся

Ночью 11 июля через территорию Липецкой области с северо-запада пройдет атмосферный фронт, который местами принесет небольшой дождь с грозой. 

Днем 11 июля и в последующие двое суток регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь с грозой, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +15 до +20 градусов, днем — от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +17 до +19 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.

День 11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов тепла. 
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Однако
36 минут назад
Вот так возьмут закончатся не успев начаться? Какой-то песпредел,товарищи.
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Лиза
48 минут назад
Как осадки прекратятся, они же ещё даже и не начинались!
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