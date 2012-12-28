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В Липецкой области осадки снова прекратятся
Ночью 11 июля через территорию Липецкой области с северо-запада пройдет атмосферный фронт, который местами принесет небольшой дождь с грозой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь с грозой, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +15 до +20 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +17 до +19 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 7 градусов тепла.
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