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52 минуты назад
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Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского

СК сообщил о задержании 32-летнего липчанина подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, ночью 7 июля на улице Циолковского пьяный обвиняемый нанес смертельные травмы обидчику. На остановке общественного транспорта в присутствии очевидцев он избил 38-летнего мужчину доской, удары пришлись по голове и телу.  Потерпевшего доставили в больницу, где он умер от сочетанной травмы тела.

«По ходатайству следователя 32-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в особо тяжком преступлении он признал. С целью сбора доказательств проводятся следственные и процессуальные действия, судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарии (1)

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Инна
30 минут назад
а очевидцы молча наблюдали....Молодцы!
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