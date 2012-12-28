Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского

СК сообщил о задержании 32-летнего липчанина подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).





По данным следствия, ночью 7 июля на улице Циолковского пьяный обвиняемый нанес смертельные травмы обидчику. На остановке общественного транспорта в присутствии очевидцев он избил 38-летнего мужчину доской, удары пришлись по голове и телу. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер от сочетанной травмы тела.«По ходатайству следователя 32-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в особо тяжком преступлении он признал. С целью сбора доказательств проводятся следственные и процессуальные действия, судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.