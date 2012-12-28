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Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
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52 минуты назад
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Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
СК сообщил о задержании 32-летнего липчанина подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
«По ходатайству следователя 32-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в особо тяжком преступлении он признал. С целью сбора доказательств проводятся следственные и процессуальные действия, судебные экспертизы», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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