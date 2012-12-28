«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»

Новый глава Липецка рассказал GOROD48 о пяти главных задачах своей администрации.

Вчера глава Липецка Роман Ченцов объехал Липецк, фактически увидев всю его проблематику. Первым пунктом его поездки стала улица Папина — самый сложный объект (помимо горбатого моста) капитальных ремонтов этого года.На Папина параллельно с дорожниками работают «Квадра» и «РВК-Липецк». Если первая компания еще в мае закончила замену сетей, то «РВК», как говорится, встряло, хотя уже должна была завершить прокладку 600 метров водопровода между пожарной частью и улицей Союзной и переподключить дома по нечетной Папина, на улицах Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова. Мэр обратил внимание на заполненную водой траншею, в которой лежит новый водопровод. Оказалось, что «РВК» промывает и обеззараживает трубы, чтобы подать потребителям чистую воду. Ту, что в канаве, скоро вычерпают. Но из графика ООО «ТВЭС» (подрядчик «РВК», нахватавший в этом году множество других объектов), выбилось уже на 10 дней и, судя по всему, еще не скоро закончит работу. Поэтому и асфальтирование улицы Папина сдвигается. Между тем, срок окончания работ дорожной компании «СДК» — 1 сентября.Директор «СДК» Пайлак Аракелян пожаловался на смежников. Оказалось, что асфальтирование дороги и тротуара задерживает оседание грунта на перекрестке Папина с улицей Доватора. Вице-мэр Николай Дергунов пояснил Роману Ченцову, что «Квадра» и «РВК» заняты обычным делом — перекладыванием друг на друга вины за утечку воды.— Людям все равно, чья вода. И мне все равно — я защищаю интересы граждан. Воды не должно быть ни на дороге, ни под дорогой. Надо быстро ликвидировать эту утечку. Ставьте ресурсникам конкретные сроки! Очень надеюсь, что после сегодняшнего совещания «РВК» и «Квадра» меня услышали и поменяют свои подходы к делу, — сказал мэр своему заму.— Это проблема не решается месяцами! — воскликнул директор «СДК».— Теперь этого не будет. Ресурсников заставим быстро устранить проблему, чтобы не класть асфальт в заморозки, — сказал Ченцов.Пайлак Аракелян пожаловался на задачи, которых не было в техническом задании к контракту, а это тоже задерживает работы. Например, несколько дней назад заказчик решил, что у девятиэтажки №6 должна появиться парковка.Объяснялся перед мэром председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев. Показав на машину у «Пятерочки», он сказал, что у этого дома никогда не было парковки. Его жильцы постоянно жаловались в мэрию на непроходимый из-за машин тротуар. Недавно на встрече с чиновниками и депутатом от этого округа жители разрешили снос шести 20-летних тополей у дома для организации большого парковочного кармана.— Жители дома смогут ставить здесь свои машины на ночь? — спросил мэр.Да. Николай Дергунов сказал, что по ходу капремонта улицы там, где это можно, обустроят еще несколько парковочных карманов. Но, кажется, парковок можно оборудовать куда больше за счет убитых намертво газонов. Однако в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства надеются восстановить газоны там, где на них уже не смогут заезжать автомобили из-за новых бордюров.Роман Ченцов поинтересовался, будет ли освещена новая парковка у дома №6?Оказалось, нет. Тут же родилась идея заменить на другой стороне улицы однорожковые светильники на двухрожковые, причем расположить их так, чтобы и дорога была освещена, и парковка. Светильники, кстати, поменяют на всем продолжении улицы Папина — с натриевых на диодные. Это даст более яркий свет и сэкономит электроэнергию.— Такой подход мне нравится, — сказал мэр. — Но завтра предоставьте мне стоимость новых опор. Давайте оперативно проработаем и этот вариант. Улица получится красивой, не хотелось бы, чтобы на ней были какие-то огрехи. Я сюда через полторы недели еще заеду, посмотрю, что сделано.Следующая точка объезда — магазин «Руль» на улице Первомайской. Директор МУП «Зеленхоз» Елена Мачнева рассказала мэру, что тут и на улице Советской этим летом спилены 30 аварийных деревьев. А что делать с огромным, разросшимся в разные стороны старым деревом на углу 80-го дома? Оно уже значительно выше пятиэтажки и через несколько лет начнет засыхать. Сохранить его или спилить уже сейчас? Мэр попросил председателя департамента развития территории Ольгу Логинову обсудить судьбу дерева с жителями дома.— Чем заменим те, что спилили? — поинтересовался глава города у Елены Мачневой.Директор «Зеленхоза» говорит, что у соседнего с 80-м домом исторического трехэтажного издания можно посадить ели — они дополнят три уже существующие.С учетом опыта других городов, возможно, лучше отказаться от высадки южных деревьев типа катальп или каштанов — их могут погубить морозы или вредители. В Москве, например, отказываются от краснолистного клена из-за дороговизны их содержания, а такие деревья активно сажают у нас несколько последних лет.— Лучше делать упор на деревьях, которые привычны для нашей полосы, показали хорошую выживаемость. Давайте сажать больше лип, мы же Липецк! — сказал Роман Ченцов.Новый глава города, по его словам, восхищается липовыми аллеями в Липецке — на улицах Неделина, Московской, на кольце Трубного. «Я просто в восторге от кронированной аллеи на улице Космонавтов вдоль забора Военного городка». Идея мэра — точечно подсветить деревья на центральных улицах, от чего они ночью выглядят очень эффектно. «Фоновая подсветка недорогая — пять тысяч рублей за дерево. Если это получится сделать в Липецке, то люди, проходя по таким улицам вечером, будут улыбаться».— Если мы за пять лет, даст Бог, посадим тысячи деревьев, уже можно будет сказать, что это время было прожито не зря! — констатировал мэр.На улице Ленина Ченцов пожимает руку прорабу ИП Мур С.А. за восстановление им же разрушенных газонов у областной Доски почета во время укладки тротуарной плитки. Строители пообещали мэру к 10 июля сделать все за свой счет, в т.ч. посадить новые цветы взамен погубленных, но сделали это на день раньше.— Все по-честному, молодцы! — сказал глава.В Верхнем парке Ченцов увидел спиленные старые деревья. К обрубкам веток и большим поленьям с тротуара ведет продавленная в грунте колея. Очевидно, автовышка проехала по бордюрам и те упали. Мэр обратил внимание подчиненных на этот обычный косяк при благоустройстве: одно строим — другое ломаем (вдоль улицы Ленина растяжками укреплены саженцы этого года посадки). «Бордюры надо поправить!» Ченцову пообещали проявлять больше внимания к культуре производства работ.На нечетной стороне улицы Ленина мэр заметил пни на вымощенной плиткой тротуарах. Можно ли их раздробить, а в пустоты посадить новые деревья? Елена Мачнева и Павел Звонарев сказали «да». В таких местах можно высаживать не только деревья, но и, например, кусты можжевельника, которые хорошо приживаются в квадратиках среди плитки и асфальта, где мало грунта и влаги. Еще одно предложение мэра: перенять опыт соседнего Воронежа, где саженцы на главных улицах защищают приствольной металлической оградой (единственный пример такой защиты в Липецке — у шести декоративных кленов у «Меркурия» на площади Победы). Чиновники пообещали подумать над этим вариантом спасения молодых деревьев.— Очень хотелось бы, чтобы каждая улица имела свою изюминку, — добавил мэр.— Можно отталкиваться от названий, — подкинул идею к размышлению Николай Дергунов. — Например, на улице Плеханова есть дом-музей имени этого человека. Можно подумать, как развивать, к примеру, с учетом названий, улицы Космонавтов, Циолковского. Так у нас появятся некие туристические привязки.На улицу Ленина мэр приехал еще и для того, чтобы увидеть, как меняет асфальт во дворах еще один муниципальный подрядчик, «Строительная компания «Липецк». Оказалось, директор компании Юрий Сомов знает Ченцова по благоустройству Лебедяни. Сейчас его рабочие по муниципальному контракту начали восстанавливать асфальт во дворах в центре города. Первый адрес — у дома №27.Во дворе этого дома подрядчик откопал ранее закатанный в асфальт люк канализационного колодца. «Этот люк мы будем поднимать», — сказал Юрий Сомов.В конце объезда GOROD48 спросил у Романа Ченцова, на чем он собирается сосредоточится в первый год управления городом?— Хочу, чтобы Липецк был комфортным и уютным. Поэтому первое: нужно решить проблему раскопок ресурсных организаций. Начали выстраивать с «РВК» и «Квадрой» жесткий диалог: все земляные работы, плановые и аварийные, должны начинаться и заканчиваться с восстановлением благоустройства в отведенные сроки. Второе: сухостой. Его нужно убрать с красных линий центральных улиц за год. И дальше такими же темпами восстанавливать зеленый фонд. Третье: проблемы с подрядчиками. Все гарантийные дороги должны ремонтироваться за их счет. Тех, кто нас не услышит, ждут суд, солидные штрафы и реестр недобросовестных постановщиков. Четвертное: дворы. Мы с губернатором приняли решение, как можно быстро восстановить асфальт в микрорайонах. Во дворах — за счет программы «Ремонт двора» с участием управляющих компаний и частично за счет бюджета — в 26-м и 27-м микрорайонах. Заезды в микрорайоны и межквартальные проезды отремонтирует муниципальное управление благоустройства. Пятое: вернемся к старой забытой практике — пылесосить и мыть летом улицы. Вчера мы получили восемь новых коммунальных машин, которые скоро выйдут на уборку города. Начнем пока с этого, — сказал мэр, и это можно назвать его манифестом.