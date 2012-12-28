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677
сегодня, 16:35
8

Сбежавший страус гуляет по Новодмитриевке

Это примерно в 25 километрах от Крутых Хуторов.

В данный момент один из сбежавших из частного подворья в селе Крутые Хутора Липецкого округа страусов гуляет по селу Новодмитриевка.

Жительница дома №15 по улице Советской заметила страуса прямо у своей калитки и сразу позвонила в в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

— Страус тянется к людям, он немного постоял у моей калитки, дал себя сфотографировать, а сейчас он ходит по огороду моих соседей, — рассказала GOROD48 Ираида.



Напомним, cбежавших в Липецком округе двоих страусов не могут поймать с 3 июля. Их уже видели в окрестностях села Студёные Хутора, около Частой Дубравы, в районе АЗС в селе Ленино, у деревни Бруслановка.
страус
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Кузя
2 минуты назад
Не спешите ловит страуса , пусть напьётся свободы, главное, чтобы не попался любителям страусятины;)
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кит
4 минуты назад
Так страуса поймали ? И почему хозин свой номер телефона не дал ? Ему бы и позвонили сразу !
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Гость
31 минуту назад
Свободу птице,пусть нагуляется сам домой придёт, может он в душе путишественник.
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Гость
34 минуты назад
Нас не догонят =)
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Лиза
49 минут назад
Ему и пить хочется, и устал уже. Хозяин, скорее заберите свою птицу.
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Гостья
56 минут назад
Какие хорошенькие ! И на воле ! Радуют глаз
Ответить
эх
сегодня, 16:57
пусть гуляют хоть какая то экзотика
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Н.
сегодня, 16:56
Надо было его в калитку заманить. Людям помогли бы поймать его.
Ответить
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