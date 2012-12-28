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Общество
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сегодня, 16:35
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Сбежавший страус гуляет по Новодмитриевке
Это примерно в 25 километрах от Крутых Хуторов.
Жительница дома №15 по улице Советской заметила страуса прямо у своей калитки и сразу позвонила в в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
— Страус тянется к людям, он немного постоял у моей калитки, дал себя сфотографировать, а сейчас он ходит по огороду моих соседей, — рассказала GOROD48 Ираида.
Напомним, cбежавших в Липецком округе двоих страусов не могут поймать с 3 июля. Их уже видели в окрестностях села Студёные Хутора, около Частой Дубравы, в районе АЗС в селе Ленино, у деревни Бруслановка.
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