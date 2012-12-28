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сегодня, 10:26
3

В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект

Российские СМИ сообщают, что в нескольких регионах страны видели последствия запуска европейской ракеты-носителя

Ночью в нескольких регионах страны, в том числе и в Липецкой области, заметили в небе светящийся объект. Одним показалось, что он похож на медузу, другим — на светящуюся бабочку. Фото и видео явления разлетелось по соцсетям.

По некоторым данным, россияне наблюдали последствия запуска ракеты-носителя Ariane 6. Ее запустили вечером 9 июля с космодрома Куру во французской Гвиане, ракета вывела на близкую орбиту девять спутников и две возвращаемые капсулы.
НЛО
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Лунный трактор
8 минут назад
Это очередной смотрящий за планетой Земля.
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Патриот
38 минут назад
А может это мы запустили луноход луна 26? Как тебе такое, Илон Маск?
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???
сегодня, 10:42
И почему она тогда больше Луны?
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