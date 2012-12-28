В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект

Российские СМИ сообщают, что в нескольких регионах страны видели последствия запуска европейской ракеты-носителя

Ночью в нескольких регионах страны, в том числе и в Липецкой области, заметили в небе светящийся объект. Одним показалось, что он похож на медузу, другим — на светящуюся бабочку. Фото и видео явления разлетелось по соцсетям.По некоторым данным, россияне наблюдали последствия запуска ракеты-носителя Ariane 6. Ее запустили вечером 9 июля с космодрома Куру во французской Гвиане, ракета вывела на близкую орбиту девять спутников и две возвращаемые капсулы.