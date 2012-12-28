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Общество
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сегодня, 10:26
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В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Российские СМИ сообщают, что в нескольких регионах страны видели последствия запуска европейской ракеты-носителя
По некоторым данным, россияне наблюдали последствия запуска ракеты-носителя Ariane 6. Ее запустили вечером 9 июля с космодрома Куру во французской Гвиане, ракета вывела на близкую орбиту девять спутников и две возвращаемые капсулы.
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