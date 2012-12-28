Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Взорвавшаяся в результате горения асбестобетонная урна разбила остановочный павильон
Происшествия
Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Общество
С возводимой высотки в микрорайоне «Елецкий» на машины упали стройматериалы
Происшествия
Девочки «в черном» нашлись
Происшествия
Ветер повалил дерево возле школы
Происшествия
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тербунском районе
Происшествия
В Липецкой области ужесточается миграционная политика
Общество
В Липецке шквалистый ветер повалил восемь деревьев
Происшествия
20-летний мужчина упал со второго этажа дома на улице Доватора в Липецке
Происшествия
Пасхальные богослужения в 141 населённом пункте Липецкой области охраняли полицейские
Общество
Читать все
7 мая на час перекрываются магистрали в центре города
Общество
В Липецке шквалистый ветер повалил восемь деревьев
Происшествия
Жители улицы Свиридова жалуются на ночную стройку
Общество
Собачью площадку на Манеже может занять 24-этажный человейник
Общество
Прокуратура начала проверку законности строительства на Центральном пляже
Общество
20-летний мужчина упал со второго этажа дома на улице Доватора в Липецке
Происшествия
73-летняя ельчанка перевела мошенникам 980 000 рублей
Происшествия
За неделю ОРВИ заболели 2,9 тысячи человек
Здоровье
По Липецкой области курсируют автобусы с водителями в гимнастерках
Общество
В Липецкой области ожидается штормовой ветер
Общество
Читать все
Общество
953
сегодня, 12:14
4

Прокуратура начала проверку законности строительства на Центральном пляже

Поручение проверить факты из публикации GOROD48 дал прокурор области.

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов дал поручение прокуратуре Правобережного района проверить факты из  публикации GOROD48 о строительстве на Центральном пляже Липецка.

Напомним, строительство на пляже у излучины реки Воронеж началось в конце апреля. Разрешение на использование этого участка мэрия выдала ИП Шадрин Д. Н. Разрешение предполагает сооружение нестационарного кафе или развлекательной площадки. Однако на берегу залито бетонное основание, строится помост, перекрывающий подход к реке.

Прокурорская проверка продлится месяц.

— По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
пляж
строительство
проверка
0
0
0
6
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Факт
54 минуты назад
Сколько было шума, когда строили заправку около моста. И что из этого вышло, все мы видим.
Ответить
Екатерина
сегодня, 12:41
Проверят, скажут все хорошо, примут и делов то...
Ответить
zzloyzz
сегодня, 12:33
Обычно проверяют до начала строительства. Не?
Ответить
Викторм
сегодня, 12:31
Еще бы Квартал 54 на берегу Матырского водохранилища проверили. Там тоже давалось разрешение на ларьки и прочие временные точки, а какой ресторан отгрохали. И куда, интересно они стоки сливают?
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru