Сегодня в Липецке: в мэрии довольны платными парковками, на улицы выходят фронтовые бригады
Общество
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сегодня, 12:14
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Прокуратура начала проверку законности строительства на Центральном пляже
Поручение проверить факты из публикации GOROD48 дал прокурор области.
Напомним, строительство на пляже у излучины реки Воронеж началось в конце апреля. Разрешение на использование этого участка мэрия выдала ИП Шадрин Д. Н. Разрешение предполагает сооружение нестационарного кафе или развлекательной площадки. Однако на берегу залито бетонное основание, строится помост, перекрывающий подход к реке.
Прокурорская проверка продлится месяц.
— По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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