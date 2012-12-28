Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ФСБ сообщило о задержании Олега Донских, он скрывался от следствия 12 лет
Происшествия
Над Липецком подавили четыре беспилотника
Происшествия
На Липецк обрушился град и ливень
Общество
Mash: обломки БПЛА упали на частный сектор
Происшествия
Подтоплены несколько перекрестков в Липецке: управление благоустройства начало устранять последствия ливня
Общество
Очередного сома-гиганта поймали в Липецкой области
Общество
На Опытной град разбил заднее стекло автомобиля
Происшествия
В Липецке порывом ветра во время ливня снесло кровлю с крыши частного дома
Происшествия
Разгул стихии продолжается: дерево упало на газовую трубу, ветром унесло остановку в поле
Происшествия
Ветер повалил дерево на улице Космонавтов на автомобили
Происшествия
Читать все
Стройка на Центральном пляже: прокуратура возбудила административное дело
Общество
Mash: обломки БПЛА упали на частный сектор
Происшествия
В Липецке подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком
Происшествия
Женщина отбилась от уличного грабителя: задержан уроженец Волгорадской области
Происшествия
«Форд» и «МАЗ» столкнулись на улице Титова
Происшествия
Синоптики снова обещают град: вчера в городе выпало 9.4 мм осадков
Погода в Липецке
Скрывавшегося 12 лет от следствия Олега Донских арестовали в Липецке
Происшествия
МегаФон в Липецкой области возглавил самый молодой руководитель региональных подразделений компании
Общество
Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»
Общество
10 человек пострадали на дорогах области за пятницу и выходные
Происшествия
Читать все
Общество
879
сегодня, 13:36
7

Стройка на Центральном пляже: прокуратура возбудила административное дело

Нарушителю грозит штраф до 50 000 рублей.

Прокуратура Правобережного района в отношении ИП Шадрин Д. В. возбудила административное дело по статье 8.12.1. КоАП РФ «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».

Для рассмотрения и принятия решения прокуратура направила дело в региональное управление Росприроднадзора. Должностному лицу грозит до 50 000 рублей штрафа.

Напомним, весной ИП Шадрин Д. В начало строительство в излучине реки Воронеж у Центрального пляжа зоны отдыха. После проверки законности стройки, прокуратура выявила нарушение статьи 6 Водного кодекса РФ и потребовала снести свайную постройку. В пресс-службе ведомства уточнили, что выполнить предписание о сносе предприниматель должен в течение месяца, после получения предписания, то есть в начале июля.
пляж
строительство
5
1
0
12
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Колхоз
26 минут назад
Дайте человеку сделать что-то красивое, привыкли отдыхать в пыли и грязи. Будет повод приехать на центральный пляж и с комфортом отдохнуть.
Ответить
Викторм
33 минуты назад
Так. Стройка продолжается, стало быть... Ну-ну...
Ответить
Хотел сколхозить
34 минуты назад
Как обычно делают наглые торгаши. Сначала строят а потом мол узаконю когда уже будет готово.
Ответить
Лиза
42 минуты назад
Штраф какой-то маленький, надо ещё нолик приписать, тогда будет штраф настоящий.
Ответить
Липчанин
44 минуты назад
Сегодня после полудня автокраном монтировали ограждение второго этажа на постройке. Сварка то и дело мелькает. Походу никто ничего сворачивать не собирается((
Ответить
Гость
57 минут назад
Вообще то для утверждении плана застройки хозяин должен был предоставить в мэрию план и из чего он собирается строить. Но у нас похоже на то что про это слышат в первые. Зона то является пребрежной и общественной.
Ответить
О как
сегодня, 14:02
Прям вот так взял и неожиданно начал строительство? А комиссию, дающую заключение о возможности строительства никто спросить за это не хочет? Или: вы не понимаете, это другое?
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru