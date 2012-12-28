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Общество
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сегодня, 13:36
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Стройка на Центральном пляже: прокуратура возбудила административное дело
Нарушителю грозит штраф до 50 000 рублей.
Для рассмотрения и принятия решения прокуратура направила дело в региональное управление Росприроднадзора. Должностному лицу грозит до 50 000 рублей штрафа.
Напомним, весной ИП Шадрин Д. В начало строительство в излучине реки Воронеж у Центрального пляжа зоны отдыха. После проверки законности стройки, прокуратура выявила нарушение статьи 6 Водного кодекса РФ и потребовала снести свайную постройку. В пресс-службе ведомства уточнили, что выполнить предписание о сносе предприниматель должен в течение месяца, после получения предписания, то есть в начале июля.
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