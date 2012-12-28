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Общество
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43 минуты назад
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Купца собрали по частям
Памятник купцу Хренникову уже готов. Дело за установкой постамента.
В сквере Ворошилова, на месте установки памятника, частично разобрали стену клумбы, из нее вывезли землю. А также срубили березу и демонтировали фонарь — они помешают установке.
Памятник будет как бы вставлен в стены клумбы.
Как пояснил GOROD48 один и инициаторов установки памятника председатель Липецкого регионального отделения «Опора России» Андрей Плотников, подпорные стены клумбы приведут в порядок. А взамен срубленного дерева посадят новое.
Памятник планируют открыть 24 августа.
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