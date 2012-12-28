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Происшествия
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сегодня, 13:31
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Жительница Лев-Толстовского района вывела на чистую воду курьера телефонных мошенников
Дело направлено в суд.
По данным следствия, в интернет-переписке с неустановленным лицом челябинец согласился поработать курьером телефонных мошенников. Он должен был приезжать к обманутым и забирать у них деньги.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, одной из жертв должна была стать жительница Лев-Толстовского района. Её убедили снять со счета три миллиона рублей и передать деньги «сотруднику налоговой службы» для обеспечения их сохранности. Но женщина вовремя раскусила обман и обратилась в полицию. Курьеру забирал деньги уже под контролем правоохранителей, и мужчину задержали.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и активно способствовал раскрытию преступления. Санкция вменяемой ему статьи — до 10 лет лишения свободы.
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