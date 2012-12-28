Сегодня в Липецке: певица встретит День рождения на сцене, презентация книги и удалёнка не умерла
Осужденным по делу о взятке в миллион долларов назначили дополнительное наказание — штрафы в размере взятки
Общество
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сегодня, 10:40
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В Липецкой области зазвучали сирены
Проверяется система оповещения.
Проверка готовности систем оповещения проходит в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.
Главное управление МЧС России по Липецкой области просит сохранять спокойствие. Услышав сирену, включите телевизор или радио и прослушайте информационное сообщение.
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