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11 детей пострадали в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
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сегодня, 12:57

11 детей пострадали в дорожных авариях за пятницу и выходные дни

В большинстве случаев они передвигались на велосипедах и мопедах. 

За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области получили травмы 11 детей. Об этом говорится в сводке автоинспекции.

Первая такая авария произошла 5 июля на автодороге Липецк – Грязи – Песковатка. В столкновении «Рено» с 63-летним водителем и «ГАЗели» под управлением 55-летнего мужчины получили травмы пассажиры легкового автомобиля: 3-летний мальчик и 9-летняя девочка.

В этот же день попал в больницу 11-летний житель села Бутрыки Задонского: мальчик управлял скутером, который столкнулся с автомобилем «Ниссан» 46-летнего водителя.

6 июля в Липецке на улице Полярной автомобиль «Хендай» род управлением 54-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом, за рулем которого сидел 11-летний подросток. Мальчика госпитализировали с травмами.

15-летний подросток и его 14-летний пассажир получили серьезные травмы на дороге Липецк – Грязи. Мопеду, которым управлял старший мальчик, не уступил дорогу 27-летний водитель «ВАЗ-2107».

В селе Никольское Усманского района вечером субботы 14-летний водитель скутера не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате он сам и его 13-летний пассажир получили травмы.

7 июля в Усмани на перекрестке улиц Куприна и 2-й Никольской 48-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» сбила 10-летнего велосипедиста. Мальчик оказался в больнице. травмами госпитализировали.

13-летний мотоциклист разбился в воскресенье на улице Советской в селе Дубовое Чаплыгинского района: она врезался в стоящий «ГАЗ-3110». Юного мотоциклиста доставили в больницу.

Уже вечером 7 июля попал в аварию 8-летний житель Усманского района: он столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 50-летнего водителя. Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой.

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