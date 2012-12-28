20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Спорт
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21 минуту назад
В Липецке «ВАЗ» снёс мопед с двумя подростками
Пострадавшие угодили в больницу, полиция начала проверку.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель 1996 г.р. за рулём «ВАЗ» не уступил дорогу попутно двигавшемуся мопеду, за рулем которого сидел 15-летний подросток.
В результате аварии пострадали водитель мопеда 2009 г.р. и его пассажир, который ещё моложе – 2011 г.р. Их обоих госпитализировали.
В УМВД начали проверку по факту аварии.
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