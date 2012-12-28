В Липецке «ВАЗ» снёс мопед с двумя подростками

Пострадавшие угодили в больницу, полиция начала проверку.

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Двое несовершеннолетних пострадали в аварии с участием мопеда в Левобережном округе на 6-м километре трассы Липецк-Грязи.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель 1996 г.р. за рулём «ВАЗ» не уступил дорогу попутно двигавшемуся мопеду, за рулем которого сидел 15-летний подросток.В результате аварии пострадали водитель мопеда 2009 г.р. и его пассажир, который ещё моложе – 2011 г.р. Их обоих госпитализировали.В УМВД начали проверку по факту аварии.