Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращается сухая и жаркая погода
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке оглашают приговор по делу игорной мафии
Происшествия
«Прошу отозваться очевидцев»: липчанка ищет свидетелей нападения на женщину с ребенком
Происшествия
Сегодня в Липецке: новая прививка, говорящие светофоры и карьере липчан мешает любовь
Общество
Хозяин сбежавших страусов попросил помощи в их поимке у охотнадзора
Общество
На дороге Липецк-Данков столкнулись «Лада Калина» и «Газель»: есть пострадавший
Происшествия
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
Общество
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Происшествия
435 снятых с липчан клещей оказались заразными
Здоровье
Читать все
В Липецке оглашают приговор по делу игорной мафии
Происшествия
Хозяин сбежавших страусов попросил помощи в их поимке у охотнадзора
Общество
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
Происшествия
На дороге Липецк-Данков столкнулись «Лада Калина» и «Газель»: есть пострадавший
Происшествия
435 снятых с липчан клещей оказались заразными
Здоровье
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
Общество
«Прошу отозваться очевидцев»: липчанка ищет свидетелей нападения на женщину с ребенком
Происшествия
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Происшествия
Архитектурный скандал в Ельце: спорный барельеф восстановят
Общество
11 детей пострадали в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Читать все
Общество
328
сегодня, 12:19
1

Архитектурный скандал в Ельце: спорный барельеф восстановят

Но каким он будет, еще не решено.

На выездном совещании в колледже искусств имени Тихона Хренникова подрядчик, заказчик реконструкции здания и представители областного управления по охране объектов культурного наследия решили взять паузу в восстановлении барельефа XIX века. На его месте останется белый прямоугольник.

В конце июня жители Ельца заметили, что на месте одного из украшающих историческое здание колледжа барельефов, появилось нечто странное.



Тему тут же подхватили крупные Telegram-каналы. Как выяснилось, на фасаде здания было четыре барельефа: по два одинаковых с каждой стороны. Один из четырех был давно утрачен и во время ремонта рабочие обозначили его временным изображением.

Авторский надзор за ремонтом здания ведет Тимур Игошин. По его словам, восстановить барельеф вполне реально. Для этого нужно сделать оттиск сохранившегося барельефа, и затем по нему воссоздать утраченное. Процесс займет две-три недели и будет стоить около 300 000 рублей.

Директор колледжа Виктория Бабайцева подтвердила GOROD48, что барельеф собираются восстановить, как только найдутся необходимые для этого деньги. Пока же место барельефа займет белый прямоугольник.

Впрочем, возможен и еще один вариант. О нем GOROD48 рассказали в областном управлении культуры.

«Ввиду того, что не осталось подлинных изображений четвертого барельефа, предстоит решить — сделать копию одного из трех существующих, или разработать новый сюжет», — сообщили в управлении культуры и искусства Липецкой области.
реставрация
колледж искусств
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дед
сегодня, 12:37
Пора бы уже барельефы создавать блогерам и тик-токерам,а то у них какая то нездоровая ревность к выдающимся и талантливым людям.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru