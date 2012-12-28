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Общество
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сегодня, 12:19
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Архитектурный скандал в Ельце: спорный барельеф восстановят
Но каким он будет, еще не решено.
В конце июня жители Ельца заметили, что на месте одного из украшающих историческое здание колледжа барельефов, появилось нечто странное.
Тему тут же подхватили крупные Telegram-каналы. Как выяснилось, на фасаде здания было четыре барельефа: по два одинаковых с каждой стороны. Один из четырех был давно утрачен и во время ремонта рабочие обозначили его временным изображением.
Авторский надзор за ремонтом здания ведет Тимур Игошин. По его словам, восстановить барельеф вполне реально. Для этого нужно сделать оттиск сохранившегося барельефа, и затем по нему воссоздать утраченное. Процесс займет две-три недели и будет стоить около 300 000 рублей.
Директор колледжа Виктория Бабайцева подтвердила GOROD48, что барельеф собираются восстановить, как только найдутся необходимые для этого деньги. Пока же место барельефа займет белый прямоугольник.
Впрочем, возможен и еще один вариант. О нем GOROD48 рассказали в областном управлении культуры.
«Ввиду того, что не осталось подлинных изображений четвертого барельефа, предстоит решить — сделать копию одного из трех существующих, или разработать новый сюжет», — сообщили в управлении культуры и искусства Липецкой области.
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