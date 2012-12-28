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46 минут назад
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Зачем в Ельце занялись «примитивизмом»?

Накануне вечером в Ельце едва не разгорелся архитектурный скандал. Несколько Telegram-каналов опубликовали посты о реставрации барельефа на фасаде колледжа искусств имени Тихона Хренникова — «был классицизм, стал примитивизм».
 




Правительство области тут же выступило с комментарием: «В социальных сетях распространяется информация о том, что во время реставрации рабочие грубо испортили барельеф на здании Елецкого колледжа искусств имени Т. Н. Хренникова. В действительности дело обстоит иначе.

Барельеф, фото которого разошлось сегодня в сети, — временный. Он лишь обозначает место, где будет расположено восстановленное изображение. На это потребуется время, поскольку никаких исторических документов и фотографий полностью утраченного барельефа реставраторам пока не удалось обнаружить. Авторам проекта предстоит кропотливая работа. Она завершится к концу 2024 года».

За разъяснениями GOROD48 обратился к Тимуру Игошину, который ведет авторский надзор за ремонтными работами.

Он рассказал, что здание колледжа построено в конце XIX века. До революции в нем располагался банк, а потом множество других организаций, которые не раз ремонтировали фасад, и не всегда бережно.

Первоначально фасад украшали четыре барельефа: по два одинаковых с двух сторон. Один утрачен и на его месте остался белый прямоугольник.





Во время ремонта рабочие решили воссоздать утраченный барельеф, тем более, что образец рядом.

— Они не испохабили красоту. Они постарались воссоздать утраченное, но что-то пошло не так. В таком виде это не будет принято. Не получилось — вернут к исходным значениям, — сказал Тимур Игошин.

Надо добавить, что в последнее время в Липецкой области начали трепетно относиться к художественным ценностям. В интерьер театра Толстого включено закрытое многие годы сграффито, не дали закрыть еще одно сграффито — на здании грязинского колледжа.
реставрация
колледж искусств
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Комментарии (2)

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zzloyzz
5 минут назад
Не ругайся, насяльника.
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zzloyzz
19 минут назад
Не ругайся, насяльника.
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