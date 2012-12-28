20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Страшная авария на дороге Липецк-Данков: «Туарег» столкнулся с «КамАЗом», перевернулся и врезался в дерево
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города
21-летний воронежец попался в Липецке при попытке перебросить в колонию наркотики и сотовые
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, удар молнии в дом, и дикие страусы в окрестностях города
Происшествия
2727
сегодня, 03:36
Красный уровень тревоги: в Липецке угроза атаки БПЛА
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов:
– Не подходите к обломкам и не трогайте их.
– Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112.
4
19
30
1
6
Комментарии