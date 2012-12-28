Липецкая вечЁрка: погибшие на СВО, Карьер против и сокращение рабочего дня из-за жары

Сегодня, 3 июля, губернатор сообщил о погибших при обороне опорного пункта бойцах батальонно-тактической группы «Липецк», жители Карьера снова выступают против строительства высотки, и руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области рассказала, должны ли сокращать рабочий день из-за жары.