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Липецкая вечЁрка: погибшие на СВО, Карьер против и сокращение рабочего дня из-за жары

Сегодня, 3 июля, губернатор сообщил о погибших при обороне опорного пункта бойцах батальонно-тактической группы «Липецк», жители Карьера снова выступают против строительства высотки, и руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области рассказала, должны ли сокращать рабочий день из-за жары.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о потерях среди бойцов батальонно-тактической группы «Липецк». Сколько человек погибло, он не уточнил, известно лишь, что в их числе и командир группы, которая две недели обороняла опорный пункт.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Раненые бойцы после выписки из госпиталей смогут пройти реабилитацию в липецких центрах.

Сформированная в области батальонно-тактическая группа «Липецк» была отправлена в зону СВО 5 июня.

В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО 29-летним старшим лейтенантом Никитой Лариным. Он был командиром парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской дивизии ВДВ.

Жители Карьера обеспокоены планами «СЗ «СУ-11 Липецкстрой» построить многоэтажку на улице Тельмана. Компания обратились за разрешением на «среднеэтажную жилую застройку». Такая застройка предполагает дом до восьми этажей.

Проект зактройки проходит общественные обсуждения. В областном управлении строительства и архитектуры клятвенно заверили, что примут решение в интересах жителей района. Однако эти самые жители, наученные горьким опытом, решили подстраховаться и обратиться к президенту и в прокуратуру.

Новость набрала около полсотни комментариев, авторы которых поддерживают обитателей Карьера.

«Решения буду приниматься исходя из сложившейся застройки с учетом мнения жителей». Смешно, прям очень. Вы мнения жителей Опытной тоже спрашивали, когда на Боевом проезде, 17-ти этажку ставили? Что-то сомневаюсь», — написал Гость.

«Очень интересно! А почему чиновники не интересуются мнением жителей военного городка? На Тельмана, значит, примут решение с учетом мнений жителей, а в городке баню снесли и собираются строить две свечки — здесь на мнение жителей положили!» — добавила Эльвира.

«На Тельмана даже тротуара нет! Приходится ходить по дороге. Уже сейчас поток машин такой, что опасно пешеходам по улицам ходить, что говорить о детях. Школы и сады переполнены. А на малюсеньком пятаке мечтатели хотят воткнуть многоэтажку. Оставьте в покое прекрасный, тихий центр. Приведите его лучше в порядок. Сделайте тротуары, пешеходные переходы, площадки детские, посадите деревья вместо спиленных. Руководителям надо бы понять, что необходимо быть социально ответственными, а не коммерческим проектом», — поделилась мнением Катя.

«Кому квартиры там нужны, бегите быстрее — вид на кладбище — редкое предложение, только когда грунтовые воды фундамент будут рушить — Вы не бегайте жаловаться — застройщик деньги взял — и поминай, как звали! Спросите лучше жителей многоэтажек, что уже стоят по Тельмана все в воде», — предостерег Городской житель.

«Жаль людей, но им надо просто признать, что будет даже не 8 — 25-этажечка. При выкупе земли, подкупе нужных людей за разрешение все просчитывается и никто не будет уменьшать уже поделенную прибыль. А мнение людей — оно может приниматься во внимание, но никакой юридической силы не имеет. Посмотрите на убожество напротив Континента, там тоже стояли маленькие домики», — с горечью написал Липчанин.

Липецк плавится от жары, она вызвала введение  оранжевого уровня опасности по системе Гидрометеоцентра.

Роспотребнадзор рекомендует работодателям сократить продолжительность рабочего дня на час, если температура в помещении или на открытом воздухе, где производятся работы, приблизилась к отметке +28,5 градуса. И наполовину сократить рабочий день при температуре +30,5 градуса. 



Жаль, что это только рекомендация. В Трудовом кодексе ничего подобного нет. Однако работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах.

Кстати, диспетчерам всех липецких перевозчиков даны указания быть особенно внимательными к сообщениям водителей о самочувствии.

В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей. И в этом списке нет ни одного пляжа, расположенного в Липецке!

«Как же прекрасно ездить в 37-градусную жару в списанном в Германии Мерседесе без кондиционера, но с 30-летним пробегом по нашему прекрасному, процветающему Липецку», — написал Пердимонокль.

«Забыли 2010 год, когда температура на улице была до 45 градусов, асфальт под ногами плавился», — напомнила Рыбка.

«Каждый год одно и тоже. С начала летнего сезона можно было купаться, через 1,5-2 недели уже нельзя. Куда у нас смотрит управление экологии вообще не понятно. Почему опять у нас Центральный пляж закрыли? Чтобы Зеленому острову не мешать работать? Или мне из Липецка лучше в Усмань уехать, купаться и загорать с ребенком, или же другую часть области посетить? Просто ужас», — возмутился не эксперт.

«У нас законы то редко исполняются, а вы говорите рекомендации. У меня в кабинете 32 градуса. И ни-че-го», — сообщил Гость.

Спасатели предупредили, что до завтрашнего вечера в Липецкой области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, град.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, воздух может разогреться до +33 градусов.

Обратите внимание, с 4 по 8 июля перекрывается дорога от улицы Неделина до набережной на улице 50 лет НЛМК. На реке Воронеж пройдут соревнования по водно-моторному спорту.



И милое видео на ночь. В Нижнем парке заметили семью ласки.


вечЁрка
СВО
Карьер
жара
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
автоледи
59 минут назад
С праздников Вас,дорогие работники ГАИ! Здоровья и успехов в вам!
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да уж
сегодня, 20:48
Так пусть перевозчик купят новые Мерседесы,в чем проблема? А то цену за проезд постоянно повышают,а людей перевозят на списанном транспорте.
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Гиви
59 минут назад
Нытик,нужно повышать стабильно как и продукты,тогда и будут новые автобусы!
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