Общество
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12 минут назад
На Карьере снова неспокойно: жители частных домов не хотят соседства с многоэтажками
Липчан взволновали планы строителей на возведение высотных домов.
История с возможным строительством многоэтажки на улицах Тельмана и Вавилова длится уже несколько лет. Местные жители категорически против строений выше четырех этажей. Они бились за это, когда обсуждался Генеральный план Липецка и вроде бы победили. Однако вот незадача, в Правилах землепользования и застройки владельцы частных домов увидели лазейку для многоэтажной застройки. Их участки отнесены к категории Ж1 (дома до четырех этажей), но с условно-разрешенным видом застройки Ж3 (дома до 8 этажей).
— Наши родные заслужили эту землю! А у нас ее теперь пытаются отнять, выживают нас отсюда! Начинают точечную застройку, сажают дома на коммуникации, которым по 50-60 лет, — возмущается Игорь Шелягин.
— Мне хотят загородить этим домом жизнь! Почему с нами так чиновники поступают, душат нас? — не понимает Наталья Евчук-Почепаева, чей дом находится рядом с предполагаемой стройкой.
— Мы не допустим сюда строительную технику! Идет нарушение наших прав на достойную окружающую среду! — уверен Владимир Кондратов.
— У нас вновь планируется застройка, которой мы возмущены. В Генеральном плане и в Правилах землепользования и застройки, которые мы обсуждали с управлением строительства и архитектуры, не было застройки до восьми этажей в частном секторе. А теперь приняты такие Правила землепользования и застройки, которые позволяют рядом с одноэтажными частными домами строить восьмиэтажки. Кстати, буквально вчера по району побежали представители застройщика — риэлторы, которые открыто говорят, что здесь будут стоять восьмиэтажки. Народ взволнован! Народ обеспокоен! Изначально мы обратились в управление строительства и архитектуры, чтобы они нам разъяснили, что происходит, но нас игнорируют уже две недели. Ни через депутата облсовета, ни сами мы не можем записаться на прием, потому что очень длинная очередь, а сроки согласования ограничены до 10 июля. Руководство в отпусках и вопрос наш решать некому. Поэтому решать будем как обычно, как можем, выходим на улицу, пишем обращение к президенту, пишем обращение в прокуратуру, так как нам внятных ответов никто не дает, — заявила Лилия Томских.
В областном управлении строительства и архитектуры GOROD48 пояснили, что не в праве отказать застройщику в приемке документов. На основании решения администрации города с 24 июня по 18 июля проводятся общественные обсуждения проекта.
«Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка будет приниматься с учетом мнения жителей, выраженного в рамках общественных обсуждений», — сказали в ведомстве.
— Согласно действующим Генплану и Правилам землепользования и застройки, эти земельные участки находятся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Решение по этажности на этой территории мы обсуждали с жителями при подготовке генплана. По проекту решения, по которому сегодня идут общественные обсуждения, проведена обязательная процедура, предусмотренная градостроительным законодательством — прием заявления и направление на обсуждения. Уже по результатам общественных обсуждений проекта разрешения областная комиссия проверит обоснование всех доводов на предмет юридической правомерности и соответствия градостроительному законодательству. В состав комиссии входят представители администрации города, региональных управлений, городского совета депутатов и общественной палаты города Липецка. Решения буду приниматься исходя из сложившейся застройки с учетом мнения жителей, — заявил нам начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области — главный архитектор региона Антон Болгов.
Жители Карьера за время боев за свои «одноэтажные улицы» стали очень недоверчивы. И решили подстраховаться — направить заявления в прокуратуру и президенту. Они хотят, чтобы их улицы остались в зоне застройки Ж1 без каких-либо условно-разрешенных видов использования.
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