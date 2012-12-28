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сегодня, 13:03

В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО 29-летним старшим лейтенантом

Никита Ларин был командиром парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской дивизии ВДВ.

В Хлевенском районе 2 июля похоронили погибшего в зоне СВО гвардии старшего лейтенанта Никиту Ларина.

Как пишет районная газета «Донские вести», Никита Ларин был командиром парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской дивизии ВДВ. Он родился в 1995 году в селе Малый Мечек, учился в школе в селе Елецкая Лозовка. Затем окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

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Никиту Ларина посмертно наградили Орденом мужества.

Фото -  donvesti.ru
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