Общество
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сегодня, 13:03
В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО 29-летним старшим лейтенантом
Никита Ларин был командиром парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской дивизии ВДВ.
Как пишет районная газета «Донские вести», Никита Ларин был командиром парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской дивизии ВДВ. Он родился в 1995 году в селе Малый Мечек, учился в школе в селе Елецкая Лозовка. Затем окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Никиту Ларина посмертно наградили Орденом мужества.
Фото - donvesti.ru