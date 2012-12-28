Общество
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56 минут назад
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Спасатели предупреждают о грозе и граде
При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
При грозе порывы ветра могут достигать 18 м/с. Днём сильная жара от +30 до +35 градусов. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по Липецкой области.
В жару липчан просят не жечь сухую траву и мусор, не нырять резко в воду, ведь перепад температуры может привести к спазму дыхания или к остановке сердца, не оставлять детей без присмотра. Также спасатели рекомендуют воздержаться от употребления алкогольных напитков. В случае происшествия следует звонить в экстренную службу 112.
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