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сегодня, 12:42
10

В Нижнем парке заметили детёнышей ласки

Малыши спокойно направлялись по своим делам, не обращая внимания на прохожих.

Сегодня на пешеходной дорожке в Нижнем парке липчане встретили четверых детёнышей ласки. Очевидцы сняли хищников на камеру телефона. Малыши спокойно направлялись по своим делам, не обращая внимания на прохожих.

Ласка время от времени встречаются на территории Липецка. Как правило, животное не боится людей.

Это млекопитающее семейства куньих — самый маленький представитель отряда хищных. Живёт на полях и в лесах, в гористых и низменных местностях. Селится под камнями, в дуплах, в развалинах, в норах, амбарах, стогах сена.

В условиях дикой природы ласки могут жить до пяти лет. Питается ласка мышами, землеройками, крысами, кротами, голубями, ящерицами, медянками, ужами, гадюками, лягушками, насекомыми.

У самки обычно бывает от пяти до семи детёнышей.
дикие животные
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Такса глубоководная.
38 минут назад
Мы любим с мужем гулять по вечерам в нижнем. Предложение, разведите павлинов, фазанов, белочек. Скучно......
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Гость
52 минуты назад
У нас в садоводстве Строитель есть ласки. Так же замечены белки)
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"Ъ"
57 минут назад
Ласка - отличное средство от крыс и мышей. Легко приручается, домашнему хозяйству не вредит, а про мышей и крыс можно забыть. Личный опыт.
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Как гость
44 минуты назад
Как же, только куры кудато исчезают.
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птичница
35 минут назад
Как же, только куры кудато исчезают. А вы кур на балконе или в подвале держите? тоже вот хочу завести, а то курятинка нынче дорога..
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"Ъ"
38 минут назад
Как же, только куры кудато исчезают. Не надо путать с хорьком. Ласка птицу не бьёт.
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ку-ку
сегодня, 13:11
Когда же уже крокодилы и бегемоты будут разгуливать по городу
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Лариса
сегодня, 13:10
Дорожки все сухой листвой засыпаны, как осенью((
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Дед Митяй
сегодня, 13:09
Хоть одна хорошая новость за день!
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Позитив
сегодня, 12:58
На Сырском Руднике видела взрослую особь, возле кафе "Распутье".
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