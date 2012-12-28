В Нижнем парке заметили детёнышей ласки

Малыши спокойно направлялись по своим делам, не обращая внимания на прохожих.

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Сегодня на пешеходной дорожке в Нижнем парке липчане встретили четверых детёнышей ласки. Очевидцы сняли хищников на камеру телефона. Малыши спокойно направлялись по своим делам, не обращая внимания на прохожих.Ласка время от времени встречаются на территории Липецка. Как правило, животное не боится людей.Это млекопитающее семейства куньих — самый маленький представитель отряда хищных. Живёт на полях и в лесах, в гористых и низменных местностях. Селится под камнями, в дуплах, в развалинах, в норах, амбарах, стогах сена.В условиях дикой природы ласки могут жить до пяти лет. Питается ласка мышами, землеройками, крысами, кротами, голубями, ящерицами, медянками, ужами, гадюками, лягушками, насекомыми.У самки обычно бывает от пяти до семи детёнышей.