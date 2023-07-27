Общество
35 минут назад
«Если здесь еще добавят что-то — это просто крах!»
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Жители улиц Тельмана и Вавилова не хотят, чтобы рядом с их домами строили многоэтажку.
Мэрия объявила общественные обсуждения планировки квартала, ограниченного улицами Тельмана, Вавилова и проездом Шишкина. В квартале предполагается строительство семиэтажного дома с детской площадкой, площадкой для отдыха взрослых и парковкой. Инженерное обеспечение предусмотрено за счет строительства новых сетей вдоль улиц Тельмана, Вавилова, переулка Шишкина.
Заказчик проекта — ООО СЗ СУ-11 «Липецкстрой», проектировщик ООО «АПМ „Архмастер“. Проектом межевания территории предполагается образование одного земельного участка вместо шести, которые находятся в собственности у одного и того же правообладателя.
И это не начало истории, а ее продолжение. Шесть участков на улице Тельмана ООО СЗ СУ-11 „Липецкстрой“ выкупило несколько лет назад. Проект Генерального плана города, взбудораживший Липецк в 2022 году, предполагал перевод сразу нескольких улиц за площадью Героев в зону многоэтажной застройки, но в утвержденной редакции генплана эти улицы отнесены к зоне застройки Ж1, с разрешенной высотой дом не выше четырех этажей.
И вот жителям квартала частных домов вдруг предложили согласиться со строительством семиэтажки. Узнав об объявленных общественных обсуждениях случайно, они тут же начали готовить свои возражения.
— В очередной раз в нашем районе района собираются строить многоэтажный дом, несмотря на то, что в администрации есть наше письменное заявление против того, чтобы здесь строили такие дома. Жители района не планируют уезжать отсюда и продавать свои дома. Но если застройка будет продолжаться, то в центре города появится ущербная кривая застройка, когда стоит многоэтажный дом, а рядом одноэтажный. И люди, которые останутся жить в своих домах, будут ущемлены во многих вопросах. У нас есть проблемы с коммуникациями, с дорогами, здесь негде парковаться — инфраструктура не рассчитана на то, чтобы здесь проживало такое количество людей. Здесь большие дома строить нельзя! Перегружены детские сады, школы, поликлиники. Еще один немаловажный вопрос — многие жители ведут огородническую деятельность, времена сейчас непростые и подспорье с личным хозяйством — актуально. Эти стройки не дают возможность полноценно вести хозяйство, опыт показывает, что стоящие рядом многоэтажки загораживают солнце, в огородах ничего не растет. У нас высокие грунтовые воды. Весной происходят регулярные подтопления. А когда строится многоэтажный дом, поднимается площадка выше, дома рядом подтапливаются. Есть проблема с электроснабжением: в наших домах недостаточное напряжение. И на это же напряжение строится еще одна многоэтажка, планируется еще одна очередная. Мы понимаем, что наши условия будут ухудшены. Они уже сейчас настолько ухудшены, что дома просто темно, вечером ничего не видно. И если здесь добавят что-то — это просто крах! — уверена местная жительница Лилия Томских.
Кроме того, новый дом, возможно, будет виден со стороны площади Героев, что изменит ее вид.
А еще жителям квартала непонятно, почему в зоне индивидуальной жилой застройки планируют семиэтажку. То ли зону застройки уже изменили, то ли собираются сделать это в ближайшее время.
— Согласно Генеральному плану наша территория относится к зоне застройки Ж1 — малоэтажные дома и индивидуальное жилищное строительство. Предполагаемый проект предусматривает строительство, как минимум, восьмиэтажного дома — семь жилых этажей плюс цокольный. Соответственно, зона должна быть изменена. А в предложенном проекте и документах к публичным слушаниями информация о том, будет ли переводиться участок из одной зоны в другую, отсутствует. Нам непонятно, как будет осуществляться весь процесс? Мы хотели бы и эту информацию уточнить у администрации, — говорит еще одна местная жительница Наталья Кондратова.
Липчане предпочли, чтобы общественные обсуждения проходили в очном варианте, а не заочном. Они и сейчас надеются, что представители мэрии встретятся с ними и ответят на их вопросы.
В пресс-службе мэрии на запрос GOROD48 ответили, что „все замечания и предложения будут включены в протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений. После окончания общественных обсуждений протокол и заключение о результатах общественных обсуждений будут направлены в управление строительства и архитектуры Липецкой области для принятия решения об утверждении проекта или отклонении и направлении его на доработку“.
Заказчик проекта — ООО СЗ СУ-11 «Липецкстрой», проектировщик ООО «АПМ „Архмастер“. Проектом межевания территории предполагается образование одного земельного участка вместо шести, которые находятся в собственности у одного и того же правообладателя.
И это не начало истории, а ее продолжение. Шесть участков на улице Тельмана ООО СЗ СУ-11 „Липецкстрой“ выкупило несколько лет назад. Проект Генерального плана города, взбудораживший Липецк в 2022 году, предполагал перевод сразу нескольких улиц за площадью Героев в зону многоэтажной застройки, но в утвержденной редакции генплана эти улицы отнесены к зоне застройки Ж1, с разрешенной высотой дом не выше четырех этажей.
И вот жителям квартала частных домов вдруг предложили согласиться со строительством семиэтажки. Узнав об объявленных общественных обсуждениях случайно, они тут же начали готовить свои возражения.
— В очередной раз в нашем районе района собираются строить многоэтажный дом, несмотря на то, что в администрации есть наше письменное заявление против того, чтобы здесь строили такие дома. Жители района не планируют уезжать отсюда и продавать свои дома. Но если застройка будет продолжаться, то в центре города появится ущербная кривая застройка, когда стоит многоэтажный дом, а рядом одноэтажный. И люди, которые останутся жить в своих домах, будут ущемлены во многих вопросах. У нас есть проблемы с коммуникациями, с дорогами, здесь негде парковаться — инфраструктура не рассчитана на то, чтобы здесь проживало такое количество людей. Здесь большие дома строить нельзя! Перегружены детские сады, школы, поликлиники. Еще один немаловажный вопрос — многие жители ведут огородническую деятельность, времена сейчас непростые и подспорье с личным хозяйством — актуально. Эти стройки не дают возможность полноценно вести хозяйство, опыт показывает, что стоящие рядом многоэтажки загораживают солнце, в огородах ничего не растет. У нас высокие грунтовые воды. Весной происходят регулярные подтопления. А когда строится многоэтажный дом, поднимается площадка выше, дома рядом подтапливаются. Есть проблема с электроснабжением: в наших домах недостаточное напряжение. И на это же напряжение строится еще одна многоэтажка, планируется еще одна очередная. Мы понимаем, что наши условия будут ухудшены. Они уже сейчас настолько ухудшены, что дома просто темно, вечером ничего не видно. И если здесь добавят что-то — это просто крах! — уверена местная жительница Лилия Томских.
Кроме того, новый дом, возможно, будет виден со стороны площади Героев, что изменит ее вид.
А еще жителям квартала непонятно, почему в зоне индивидуальной жилой застройки планируют семиэтажку. То ли зону застройки уже изменили, то ли собираются сделать это в ближайшее время.
Липчане предпочли, чтобы общественные обсуждения проходили в очном варианте, а не заочном. Они и сейчас надеются, что представители мэрии встретятся с ними и ответят на их вопросы.
В пресс-службе мэрии на запрос GOROD48 ответили, что „все замечания и предложения будут включены в протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений. После окончания общественных обсуждений протокол и заключение о результатах общественных обсуждений будут направлены в управление строительства и архитектуры Липецкой области для принятия решения об утверждении проекта или отклонении и направлении его на доработку“.
3 635
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Анфиса
Алоизий