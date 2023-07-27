Жители улиц Тельмана и Вавилова не хотят, чтобы рядом с их домами строили многоэтажку.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

— Согласно Генеральному плану наша территория относится к зоне застройки Ж1 — малоэтажные дома и индивидуальное жилищное строительство. Предполагаемый проект предусматривает строительство, как минимум, восьмиэтажного дома — семь жилых этажей плюс цокольный. Соответственно, зона должна быть изменена. А в предложенном проекте и документах к публичным слушаниями информация о том, будет ли переводиться участок из одной зоны в другую, отсутствует. Нам непонятно, как будет осуществляться весь процесс? Мы хотели бы и эту информацию уточнить у администрации, — говорит еще одна местная жительница Наталья Кондратова.