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Политика
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сегодня, 13:47
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В Лебедянском районе ищут главу
Должность остается вакантным после избрания Романа Ченцова мэром Липецка.
Помимо заявления на участие в конкурсе претенденты должны предоставить концепцию социально-экономического развития Лебедянского района на ближайшие пять лет.
Конкурсное испытание состоится 25 июля в 10. 00 в большом зале администрации Лебедянского района.
Вероятно, главным претендентом на должность станет бывший начальник областного управления сельского хозяйства Алексей Телков, которому губернатор Артамонов предложил возглавить один из районов области. Место главы вакантно только в Лебедянском районе.
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