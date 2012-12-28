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сегодня, 13:47
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В Лебедянском районе ищут главу

Должность остается вакантным после избрания Романа Ченцова мэром Липецка.

Депутаты Лебедянского районного Совета объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Документы от желающих, участвовать в конкурсе принимаются с 4 июля по 18 июля в администрации Лебедянского района.

Помимо заявления на участие в конкурсе претенденты должны предоставить концепцию социально-экономического развития Лебедянского района на ближайшие пять лет.

Конкурсное испытание состоится 25 июля в 10. 00 в большом зале администрации Лебедянского района.

Вероятно, главным претендентом на должность станет бывший начальник областного управления сельского хозяйства Алексей Телков, которому губернатор Артамонов предложил возглавить один из районов области. Место главы вакантно только в Лебедянском районе.
выборы. Лебедянский район
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Комментарии (4)

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Сначала новые
А лександр
34 минуты назад
Обьяденить в один округ Краснинский район с Лебедянский и вопрос решён.
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Наказ
сегодня, 14:08
Если достроит центральную канализацию по ул. Шахрая, будет ему благодарность от пенсионеров и ветеранов.
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Ветеран
сегодня, 13:57
Кадровая политика в области, мягко говоря, вызывает недоумение!
Ответить
да уж
сегодня, 13:55
Красное уже развил,больница разваливается
Ответить
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