Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности
Происшествия
«Липецкие зори-2024»: все оттенки счастья
Общество
В Хлевенском районе опрокинулся автобус: пострадали три человека
Происшествия
Дело о двух изнасилованиях пенсионерки подростком дошло до суда
Происшествия
В Липецк приехала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Общество
33-летний добровец во время ссоры открыл огонь из ружья
Происшествия
Выходные в Липецке: клип, снятый в Ельце, День молодежи и «Металлург» против… самого себя
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Общество
В Липецкой области все жарче: завтра до +32
Погода в Липецке
Девять беспилотников сбиты над Липецком: обломки одного упали на частный дом
Происшествия
Читать все
Молодежь составляет всего четверть населения области
Общество
В Липецк приехала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Общество
Дело о двух изнасилованиях пенсионерки подростком дошло до суда
Происшествия
В Липецкой области все жарче: завтра до +32
Погода в Липецке
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности
Происшествия
33-летний добровец во время ссоры открыл огонь из ружья
Происшествия
В Хлевенском районе опрокинулся автобус: пострадали три человека
Происшествия
Девять беспилотников сбиты над Липецком: обломки одного упали на частный дом
Происшествия
«Липецкие зори-2024»: все оттенки счастья
Общество
Выходные в Липецке: клип, снятый в Ельце, День молодежи и «Металлург» против… самого себя
Общество
Читать все
Происшествия
2189
32 минуты назад
3

Девять беспилотников сбиты над Липецком: обломки одного упали на частный дом

Этой ночью город пережил самую серьезную атаку из всех бывших ранее. 

Игорь Артамонов рассказал ночной атаке беспилотников. Она оказалась самой серьезной из всех бывших ранее: над промышленной зоной Липецка сбиты девять БПЛА. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет. 

«Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем. 

Хочу поблагодарить все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле. Спасибо вам от всех жителей региона», — сообщил губернатор.

Красный уровень угрозы был объявлен в Липецке в 01:55, отбой воздушной тревоги дан в 05:43. 

По данным Минобороны РФ, ночью 30 июня помимо девяти беспилотников в Липецке, дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской области, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.
БПЛА
воздушная тревога
2
1
6
4
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Света
7 минут назад
Спасибо пацаны !
Ответить
Патриот
17 минут назад
Спасибо Вам ребята! Враг будет повержен всегда!
Ответить
Гость
6 минут назад
Огромное спасибо вам !!!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru