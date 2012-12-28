Происшествия
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32 минуты назад
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Девять беспилотников сбиты над Липецком: обломки одного упали на частный дом
Этой ночью город пережил самую серьезную атаку из всех бывших ранее.
«Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем.
Хочу поблагодарить все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле. Спасибо вам от всех жителей региона», — сообщил губернатор.
Красный уровень угрозы был объявлен в Липецке в 01:55, отбой воздушной тревоги дан в 05:43.
По данным Минобороны РФ, ночью 30 июня помимо девяти беспилотников в Липецке, дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской области, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.
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