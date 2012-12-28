Один из футболистов «Металлурга» всё-таки вышел в первую лигу

Определился примерный круг футболистов, которые покидают нашу команду.

Пару слов о других потерях «сталеваров». Главный тренер Максим Ромащенко, похоже, решил довести до конца задумку об омоложении команды и избавится от ветеранов: вслед за завершившим карьеру в 37 лет экс-капитаном Романом Войделем «Металлург» покидают Максим Григорьев (33 года) и Алексей Рыбин (35 лет). Рыбин рассказал GOROD48, что не планирует искать команду в другие городах и, вероятно, тоже повесит бутсы на гвоздь.









Рыбин тоже всё?



Что же касается новобранцев самого «Металлурга», то Ромащенко анонсировал приезд игроков из команд подгрупп «Золото» и «Серебро», а также перспективной молодёжи их других клубов. Имён в «Металлурге» пока не называют.







С одной трансфертной удачей липчан всё-таки уже можно поздравить. Клуб сумел договориться с самарскими «Крыльями Советов» из Премьер-Лиги о продлении на год аренды полюбившегося публике вратаря Никиты Яворского. Весной-2024 22-летний голкипер провёл за «сталеваров» 7 игр, пропустил 12 голов.











Яворский вновь тренируется с липецкой командой

