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Спорт
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сегодня, 16:27
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Один из футболистов «Металлурга» всё-таки вышел в первую лигу
Определился примерный круг футболистов, которые покидают нашу команду.
В минувшем сезоне Черняков был одним из светлых пятен в нашей команде не только из-за белокурых волос, но и по качеству игры. За «сталеваров» он провёл 27 официальных матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Правда, конец сезона у него получился скомканным: уже на 22-й минуте встречи в Москве с «Родиной-2» (1:5) Даниил получил травму ноги, из-за которой не смог помочь команде в следующих 5-ти матчах.
А дома с «Велесом» (0:3) и в Муроме (1:0) он бы не сыграл в любом случае: одновременно истекли контракт Даниила с воронежским «Факелом» и договор о передаче его в аренду «Металлургу».
В «Чайку» Черняков перешёл не случайно. Ведь эту команду тренирует Дмитрий Пятибратов, который рассчитывал на него ещё в «Факеле», а его помощником является Сергей Первушин, экс-тренер «сталеваров», который год назад и инициировал аренду Даниила липчанами, когда в Воронеже сменился наставник и игрок перестал быть нужным. Оба специалиста высоко ценят воспитанника столичного «Локомотива», так что переход читался ещё весной.
Пару слов о других потерях «сталеваров». Главный тренер Максим Ромащенко, похоже, решил довести до конца задумку об омоложении команды и избавится от ветеранов: вслед за завершившим карьеру в 37 лет экс-капитаном Романом Войделем «Металлург» покидают Максим Григорьев (33 года) и Алексей Рыбин (35 лет). Рыбин рассказал GOROD48, что не планирует искать команду в другие городах и, вероятно, тоже повесит бутсы на гвоздь.
Рыбин тоже всё?
Не высказал желания продлить контракт с «Металлургом» 23-летний воспитанник ЦСКА крайний защитник Максим Елеев. В поисках нового клуба находится перешедший зимой из «Чертаново» Даниил Тюменцев.
В сложную ситуацию попал один из любимчиков «липецкой торсиды» Сергей Мосиян. Новый контракт ему не предложили, а поехать на просмотр в другую команду мешает травма колена.
Что же касается новобранцев самого «Металлурга», то Ромащенко анонсировал приезд игроков из команд подгрупп «Золото» и «Серебро», а также перспективной молодёжи их других клубов. Имён в «Металлурге» пока не называют.
С одной трансфертной удачей липчан всё-таки уже можно поздравить. Клуб сумел договориться с самарскими «Крыльями Советов» из Премьер-Лиги о продлении на год аренды полюбившегося публике вратаря Никиты Яворского. Весной-2024 22-летний голкипер провёл за «сталеваров» 7 игр, пропустил 12 голов.
Яворский вновь тренируется с липецкой командой
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