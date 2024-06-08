Ромащенко привел «Металлург» к первой победе, Войделя подбрасывали в воздух

Прощание липчан с «Золотой» подгруппой получилось эмоциональным.

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Результат, а самое главное – качество игры внушили болельщикам надежду, что наше отступление в подгруппу «Серебро» будет временным и коротким.









Выходили, как на последний бой



Впрочем, дальнейшие события показали, что даже победа не стала бы для хозяев спасательным кругом, но в ходе матча они об этом не знали, потому рубились отчаянно. Тем не менее, «Металлург» держал нити игры в своих руках, забил один, а мог – гораздо больше и в целом победил вполне заслуженно.









В одном эпизоде липчане могли рассчитывать и на пенальти, но добились лишь … желтой карточки за разговоры Дмитрию Пахомову, для которой она стала 8-й в весенней части сезона и теперь из-за дисквалификации он пропустит первый матч в «Серебре». Пахомов поставил и клубный рекорд: с учётом первого этапа он всего за один сезон умудрился заработать 15 (!) предупреждений!









Ничего оспорить у судьи бородач так и не сумел, кроме проблем уже на следующий сезон



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Проводивший свой последний матч в большом футболе капитан очень старался. И голевая комбинация началась именно с его передачи.





Правда, для этого тренерам потребовалось выпустить на замену Николая Смирных, В прошлом сезоне уроженец Данкова был железным основным в «Металлурге» - 31 матч (с учётом Кубка России), 3 гола. 1 ассист, а в нынешнем он перестал попадать в состав и при Сергее Первушина, и при Сергее Машнине. Новый тренер Максим Ромащенко решил выпустить почти двухметрового центрального защитника на позицию латераля и не прогадал. Получив пас от Войделя, чуть ли не первым касанием Николай забросил мяч в штрафную точно на голову Дмитрию Великородному и тот благородным кивком отправил мяч по недостижимой для вратаря траектории.





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Гол Великородного





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Вратарь пошёл вперёд







К основному времени 2-го тайма главный судья добавил целых 5 минут: «Муром» пошёл вперед, но добюился лишь парочки угловых. Надйжно был прикрыт и лучший бомбардир второй лиги (9 мячей осенью, 10 – весной) Илья Азявин, за которым уже выстроилась очередь из команд первой лиги.









Редкий случай - Азявин (№24) оказался бессилен. Никита Яворский, заменивший в воротах Александра Кобзева, отстоял "на ноль"







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Ранее легендарный капитан, сыгравший за «Металлург» 278 матчей, говорил, что хотел бы остаться в футболе в каком-то другом качестве. По нашей информации, ему может быть предложена работа в клубе.





Итоги сезона и дальнейшие события



Определились и лауреаты сезона. В первую лигу вышли «Уфа» и «Чайка» из Песчанокопского, в штаб которой входит бывший рулевой «сталеваров» Сергей Первушин. За третью путёвку поспорят «Новосибирск» и волгоградский «Ротор». Вместо волжан в «стыках» ожидали «Краснодар-2», как победителя 1-го этапа, но «быки» вылетели в «Серебро» и не могут участвовать в битве за повышение в классе. Следующая команда осенней части соревнований – «Уфа» вышла в ЛЛМ напрямую, поэтому право перешло к «Ротору», который осенью финишировал 3-м.











В заключительном туре футболисты «Металлург» выиграл в Муроме – 1:0, а затем устроили запоминающиеся проводы своему капитану Роману Войделю, который в 38 лет решил закончить игровую карьеру.Уже по итогам выступления в летне-осенней части сезона-2024/25 «Сталевары» могут вернуться обратно. А этот матч для них уже ничего не решал, в отличие от Мурома, который при определённых раскладах ещё мог рассчитывать на сохранение прописки в «Золоте».Ещё в первом тайме липчане создали несколько опасных моментов у ворот хозяев. Самым опасным был выход к воротам и удар в дальний угол переведённого на позицию правого крайнего защитника Ильи Коротких – вратарь Николай Присяженко в броске перевёл мяч на угловой.С каждой минутой второго тайма только усиливалось ощущение, что наша команда дожмёт хозяев. Настолько солидно смотрелся «Металлург», так часто он создавал голевые моменты. На 53-й минуте Присяженко опять спас свою команду после удара Пахомова в упор.А спустя 4 минуты роскошный шанс упустил Максим Гоигорьев. Экс-игрок сборной России перед началом сезона обещал болельщикам наколотить 15 мячей, но не забил… ни одного.В Муроме его первый удар получился не очень акцентированным и позволил вновь геройстсовать Присяженко, а на добивании Максим толком не попал по снаряду…После этого промаха капитан Войдель, сделав нарочито страшные глаза, обратился к партнёру: «Когда ты, наконец, забьёшь?!».Это был 3-й мяч «Велика» в «Золоте», он стал единоличным лучшим бомбардиром нашей команды. После матча полузащитник посвятил гол и победу Войделю.«Металлург» много комбинировал и играл в охотку. Ромащенко, видимо, уже начал отрабатывать одну из поставленных перед ним задач – работать с молодежью. Помимо Смирных, как влитой в игру встроился, выйдя на замену, Сергей Горбатенко, который чаще выступает за дубль. У него даже был роскошный момент после скидки Артура Арустамяна, но Присяженко успел в последнее мгновение зацепить мяч.На помощь из своих ворот прибежал и стокилограммовый вратарь Присяженко, но и он не смог перевернуть ход игры.А после матча футболисты «Металлурга» отдали дань уважения своему капитану. Сначала Войделя начали в прямом смысле качать на руках (см. верхнее видео), а затем устроили ему проводы в раздевалке.В «Серебре» вместе с «Металлургом» выступят неудачники завершившегося «золотого» турнира: «Краснодар-2», «Родина-2», «Муром», а также «Иртыш» (Омск), «Волга» (Ульяновск), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Химик» (Джержинск), «Торпедо» (Миас), «Динамо» (Брянск).По данным GOROD48, новый сезон во второй лиге начнётся 20 июля. Календарь игр станет известен позднее.Великородный, 65.32. Присяжненко. 19. Запалацкий. 27. Есин. 47. Габдуллин. 67. В.Козлов. 88. Чупин. 10. М.Левин. 23. Агуреев (22. Д.Копылов, 69). 39. Мурза (17. Ю.Першин, 66). 11. Д.Сысуев (к) (2. И.Елисеев, 82). 24. Азявин.74. Яворский. 2. Елеев (14. Смирных, 64). 5. Крикуненко. 27. И.Коротких. 42. Лапшов. 6. Великородный. 8. Д.Пахомов (23. Тюменцев, 69). 10. М.Григорьев (21. Горбатенко, 69). 20. Войдель (к) (19. И.Глебов, 82). 77. Арустамян (17. Мосиян, 82). 11. Борисенко.Д.Пахомов, 25. Горбатенко, 85. Яворский, 90+ - Габдуллин, 67.М.Перезва (Раменское), Ш.Циклаури (Москва), Д.Сменчугов (Красноярск).М.Ходырев.И.Новиков (оба — Москва).8 июня. Муром. Стадион имени Виктора Лосева. 1 200 зрителей.3 — 8.6 (1) — 24 (9).6 — 10.4 — 2.9 — 20.49 — 51.44 — 56.