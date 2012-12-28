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Происшествия
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сегодня, 16:32
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Остались только сапоги: мужчину ударило током через удилище
На мужчине сгорела вся одежда. Его доставили живым в областной ожоговый центр.
По данным GOROD48, пострадавшего доставили в областной ожоговый центр. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
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