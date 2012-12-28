Остались только сапоги: мужчину ударило током через удилище

На мужчине сгорела вся одежда. Его доставили живым в областной ожоговый центр.

Сегодня в Балашовском лесничестве ударило током мужчину, который задел удилищем линию ЛЭП. Разряд уничтожил на нем всю одежду, целыми остались только сапоги.По данным GOROD48, пострадавшего доставили в областной ожоговый центр. Мужчина находится в тяжелом состоянии.