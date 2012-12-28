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сегодня, 17:26
11

Первый претендент на кресло губернатора принес документы в облизбирком

Им оказался Сергей Токарев.

Второй секретарь Липецкого обкома КПРФ, депутат Липецкого областного Совета Сергей Токарев сегодня подал в областную избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Липецкой области.

Теперь он может открыть специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда и приступить к сбору подписей.

Для Сергея Токарева это вторая попытка занять главный пост в регионе. Первый раз в выборах губернатора он участвовал в 2019 году, и получил второй результат. Победа досталась Игорю Артамонову.

Напомним, период выдвижения кандидатов продлится до 18.00 часов 7 июля. Документы для регистрации кандидатов будут приниматься избирательной комиссией Липецкой области с 14 июля до 18.00 часов 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов у комиссии есть время для проверки документов и принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.

Фото: Telegram-канал Избирательная комиссия Липецкой области
выборы губернатора
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Он человек
1 минуту назад
в отличии от тебя
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Если бы так
7 минут назад
ведь выбирают эти у кормушки им нужен человек подобный им
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Коммунист
20 минут назад
Кто он такой?
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Гость
23 минуты назад
Горожане поддержат.
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Старый житель Липецка
6 минут назад
Из числа маргиналов и шариковых?
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Анна
40 минут назад
Народ очень уважает С.Токарева. Его знают все жители Липецкой области. Голосуем только за него. Нам не нужна пассивность, нам нужна активность!!!
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Липчанин
25 минут назад
Согласен
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Алканавт
52 минуты назад
Народ,особенно бюджетники,не идите на поводу,сделайте свой правильный выбор!
Ответить
митяй
57 минут назад
спектакль продолжается запасайтесь попкорном
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Ссёлки
сегодня, 17:55
Народ за Вас!
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Гость11
сегодня, 17:39
Не устраивайте клоунаду , и так всё ясно . Смотрите предыдущую статью про выборы мэра .
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