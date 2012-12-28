Первый претендент на кресло губернатора принес документы в облизбирком

Им оказался Сергей Токарев.

Второй секретарь Липецкого обкома КПРФ, депутат Липецкого областного Совета Сергей Токарев сегодня подал в областную избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Липецкой области.Теперь он может открыть специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда и приступить к сбору подписей.Для Сергея Токарева это вторая попытка занять главный пост в регионе. Первый раз в выборах губернатора он участвовал в 2019 году, и получил второй результат. Победа досталась Игорю Артамонову.Напомним, период выдвижения кандидатов продлится до 18.00 часов 7 июля. Документы для регистрации кандидатов будут приниматься избирательной комиссией Липецкой области с 14 июля до 18.00 часов 24 июля. В течение 10 дней со дня приема документов у комиссии есть время для проверки документов и принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.