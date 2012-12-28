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сегодня, 13:52
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Скрывавшегося 12 лет от следствия Олега Донских арестовали в Липецке

Под стражу бывший вип-чиновник Минсельхоза заключен до 15 сентября.

Сегодня ФСБ сообщило о задержании бывшего начальника департамента административной работы министерства сельского хозяйства РФ Олега Донских в Истринском районе Подмосковья. Экс-чиновник 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей у госкорпорации «Росагролизинг» и Россельхозбанка. GOROD48 стало известно, что задержанного этапировали в Липецк, где Советский районный суд арестовал его по ходатайству СЧ СУ УМВД РФ по Липецкой области до 15 сентября.

— Если в суде будет доказано, что Донских все это время умышленно скрывался от следствия, его будут судить по инкриминированной ему статье Уголовного кодекса. Если подсудимый докажет обратное, суд вынесет по его делу приговор и освободит от наказания по истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности, — прокомментировал GOROD48 нетривиальную ситуацию один известный липецкий адвокат.

А такие прецеденты уже были. Например, экс-вице-губернатора Липецкой области Сергея Доровского в 2016 году суд после многолетней волокиты следствия признал заказчиком убийства журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова (его забили молотками в подъезде жилого дома члены ОПГ «Тагирьяновская» в 2000 году), но ввиду истечения срока давности он избежал наказания, лишь заплатив по иску вдовы 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Олег Донских с июля 2008 по апрель 2009 года руководил подразделением ОАО «Росагролизинг» по Центральному федеральному округу, а затем возглавлял управление управления сельского хозяйства Липецкой области. С 22 июня 2009 года работал директором Департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2012 году Олега Донских обвинили в хищении 454 миллионов рублей из бюджета «Росагролизинга». Правоохранители пришли за ним в министерство сельского хозяйства, но Олег Донских сбежал через черный вход и отправился в аэропорт «Шереметьево», где купил билет на рейс Москва-Милан. Оперативники успели задержать чиновника буквально за несколько минут до вылета. После задержания Олега Донских как это ни странно, не арестовали, а поместили под подписку о невыезде. После этого он скрылся от следствия, поэтому его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. За информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в миллион рублей.

По материалам следствия, проведенного сотрудниками УФСБ РФ по Липецкой области, Игорь Коняхин, Сергей Бурдовский и Олег Донских по одному из эпизодов предъявленного обвинения в 2007-2008 годах похитили около 266 млн рублей, выделенных из федерального бюджета Росагролизингу на закупку оборудования для нескольких спиртзаводов Липецкой области. До заводов оборудование так и не дошло, хотя на бумаге предприятия были оснащены первоклассной импортной техникой. Согласно другому эпизоду уголовного дела, злоумышленники в 2008 году за 331 млн рублей приобрели у компании «Элеватор-сервис» для «Липецкагротехсервиса» элеватор. Однако, как выяснилось, элеватор, отданный компании в лизинг, фактически был продан другому собственнику и впоследствии сменил нескольких владельцев. Всего же, как считает следствие, с 1 января 2007 года по 31 октября 2009 года министерство сельского хозяйства заключило с «Элеватор-сервисом» десятки договоров на общую сумму 3,4 млрд рублей. За эти деньги фирма должна была поставить Росагролизингу элеваторы и прочее сельхозоборудование. Однако в реальности Росагролизин» получил оборудование лишь на 1,3 млрд рублей…

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В итоге под суд попали сообщники беглого чиновника, липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский. Им предъявили четыре эпизода по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Три из них касались хищений денег у АО «Росагролизинг», одно — у Россельхозбанка. Игоря Коняхина посадили на 10,5 лет в ИК строгого режима, а Сергея Бурдовского — на восемь лет. И это при том, что Бурдовский сразу же после ареста в феврале 2012 года подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, частично признал свою вину, назвал всех своих соучастников, указал, где находится часть похищенного — 12 тысяч гектаров земли в Рязанской области и оборудование элеватора в Липецкой области оценочной стоимостью свыше миллиарда рублей.

Олегу Донских обвинение предъявили заочно. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
Олег Донских
Росагролизинг
Россельхозбанк
мошенничество
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Комментарии (1)

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Город контрастов
сегодня, 14:06
Тут телефон умыкнут через неделю глядишь уже изобличен потом посажен. А этот 12 лет ни слуху ни духу. Матёрый оказался. Ну ничего от правосудия не уйдёшь.
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