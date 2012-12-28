Липецкая вечЁрка: жара и инсульты, отключение воды на все лето, и чего хотят от нового мэра

Сегодня, 11 июня, в Липецке было очень жарко и это отразилось на здоровье горожан, стало известно, что сотни людей на все лето останутся без горячей воды, и GOROD48 спросил у липчан про нового мэра.