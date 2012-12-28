Сегодня в Липецке: зачем автобусы начали помечать наклейками, сколько должен длиться идеальный отпуск
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Липецкая вечЁрка: жара и инсульты, отключение воды на все лето, и чего хотят от нового мэра
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: жара и инсульты, отключение воды на все лето, и чего хотят от нового мэра
Сегодня, 11 июня, в Липецке было очень жарко и это отразилось на здоровье горожан, стало известно, что сотни людей на все лето останутся без горячей воды, и GOROD48 спросил у липчан про нового мэра.
Врачи настоятельно советуют пожилым людям и тем, кто страдает от гипертонии без лишней надобности не находиться на жаре.
«Кто помнит Липецк 90-х, вот где тень была (Я про деревья)», — заметил Ээх.
«Облысили все деревья, автобусы как духовые шкафы, от машин вонь, завод дымит. Красота», — возмутился Житель.
«В городе один асфальт. От него парит страшно, высокие деревья, которые давали тень, либо спилены, либо оболванены, детские площадки сплошь под открытым солнцем, даже зонтики убрали», — добавил комментатор.
А в зоопарке начали стричь животных: без лишней шерсти им легче переносить жару.
И информация для любителей поплавать. Санитарные врачи одобрили открытие уже 22 пляжей в Липецкой области.
Если вы думаете, что отключение воды на месяц — это много, то вы не владеете вопросом! В этом году в Липецке горячую воду решили отключить на все лето! Радует, что не везде, а только в домах на улицах: Кузнечной, 6, 8, 10, 12, Нижней Логовой, 1 и Саперной, 1.
После грандиозного порыва в середине января, когда каждый десятый липчанин остался без отопления и горячей воды, компания «Квадра» решила заменить прорвавшуюся трубу. Для этого энергетикам потребовалось большое отключение горячей воды.
Любопытно, что шквала возмущений в комментариях под этой новостью не оказалось.
«Для чего открыли все пляжи, чтобы отключить горячую воду. Возврат в СССР это нормально». — сострил 65+.
«Кому нужна горячая вода круглосуточно, приезжайте на Циолковского, 10/1, у нас она течёт в подвале круглые сутки, там скоро можно будет нормы ГТО сдавать!» — предложил СССР.
Ближе к концу дня пресс-служба «Квадры» рассказала, как компания собирается минимизировать неудобства для жильцов отключенных домов:
«Чтобы избежать длительного ограничения горячего водоснабжения в шести жилых домах, детском саду и административному зданию, филиал прорабатывает комплекс мероприятий по их переводу на резервные схемы водоснабжения. На сегодняшний день выполнены необходимые переключения на тепловых сетях, участок, от которого запитаны дома, уже находится в работе по временной схеме. Эта информация доведена до управляющих организаций. Представителям УК необходимо провести замеры параметров теплоносителя на вводах в жилые дома. В зависимости от полученных результатов можно будет либо уже констатировать возобновление горячего водоснабжения, либо организовывать дополнительные мероприятия».
27 июня депутаты горсовета выберут нового мэра. Уже понятно, что им станет нынешний глава Лебедянского района Роман Ченцов. Мы решили спросить у липчан, чем в первую очередь стоит заняться в городе новому мэру.
По прогнозам синоптиков, завтра жара продолжится: в Липецке от +31 до +33 градусов. Возможны новые температурные рекорды.
И обратите внимание, с 13 июня перекроют движение транспорта по улице Барашева от дома № 1 до дома № 7а, как раз тем где «Квадра» начнет менять тепловую магистраль. Точная дата возобновления движения неизвестна — после окончания работ.
С наступающим праздником, завтра День России!
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