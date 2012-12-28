Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: зачем автобусы начали помечать наклейками, сколько должен длиться идеальный отпуск
Общество
Все лето без горячей воды проведут жители нескольких домов центре Липецка
Общество
Жара спровоцировала рост инсультов в Липецке
Общество
В Лев-Толстовском районе простились с 39-летним участником СВО
Общество
В Липецке побит более чем полувековой рекорд жары
Погода в Липецке
«Продрал весь бок машине и скрылся»
Происшествия
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Говорит Липецк
Реку Воронеж загрязняли сточными водами
Общество
Ельчанин купил квартиру, а через 8 дней её продавец умер: право собственности пришлось доказывать в суде
Общество
По улице Московской потекли реки
Общество
Читать все
Реку Воронеж загрязняли сточными водами
Общество
Безработный из Тулы выдавал себя за электрика ЛГЭка и обирал стариков
Происшествия
В Липецке побит более чем полувековой рекорд жары
Погода в Липецке
«Продрал весь бок машине и скрылся»
Происшествия
Животных липецкого зоопарка освобождают от лишней шерсти
Общество
Ельчанин купил квартиру, а через 8 дней её продавец умер: право собственности пришлось доказывать в суде
Общество
Мотоциклист простил покалечившего его водителя «Ауди»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жара и инсульты, отключение воды на все лето, и чего хотят от нового мэра
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +33
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
581
сегодня, 20:24
2

Липецкая вечЁрка: жара и инсульты, отключение воды на все лето, и чего хотят от нового мэра

Сегодня, 11 июня, в Липецке было очень жарко и это отразилось на здоровье горожан, стало известно, что сотни людей на все лето останутся без горячей воды, и GOROD48 спросил у липчан про нового мэра.

Липецк плавятся от жары. И если горожане с крепким здоровьем просто чувствуют дискомфорт, то у людей с проблемами они обостряются из-за жары. Врачи скорой помощи зафиксировали  рост инсультов и нарушений мозгового кровообращения.

Врачи настоятельно советуют пожилым людям и тем, кто страдает от гипертонии без лишней надобности не находиться на жаре.

«Кто помнит Липецк 90-х, вот где тень была (Я про деревья)», — заметил Ээх.

«Облысили все деревья, автобусы как духовые шкафы, от машин вонь, завод дымит. Красота», — возмутился Житель.

«В городе один асфальт. От него парит страшно, высокие деревья, которые давали тень, либо спилены, либо оболванены, детские площадки сплошь под открытым солнцем, даже зонтики убрали», — добавил комментатор.

А в зоопарке начали стричь животных: без лишней шерсти  им легче переносить жару.



И информация для любителей поплавать. Санитарные врачи одобрили открытие уже 22 пляжей в Липецкой области.

Если вы думаете, что отключение воды на месяц — это много, то вы не владеете вопросом! В этом году в Липецке горячую воду решили отключить на все лето! Радует, что не везде, а только в домах на улицах: Кузнечной, 6, 8, 10, 12, Нижней Логовой, 1 и Саперной, 1.

После грандиозного порыва в середине января, когда каждый десятый липчанин остался без отопления и горячей воды, компания «Квадра» решила заменить прорвавшуюся трубу. Для этого энергетикам потребовалось большое отключение горячей воды.

Любопытно, что шквала возмущений в комментариях под этой новостью не оказалось.

«Для чего открыли все пляжи, чтобы отключить горячую воду. Возврат в СССР это нормально». — сострил 65+.

 «Кому нужна горячая вода круглосуточно, приезжайте на Циолковского, 10/1, у нас она течёт в подвале круглые сутки, там скоро можно будет нормы ГТО сдавать!» — предложил СССР.

Ближе к концу дня пресс-служба «Квадры» рассказала, как компания собирается минимизировать неудобства для жильцов отключенных домов:

«Чтобы избежать длительного ограничения горячего водоснабжения в шести жилых домах, детском саду и административному зданию, филиал прорабатывает комплекс мероприятий по их переводу на резервные схемы водоснабжения. На сегодняшний день выполнены необходимые переключения на тепловых сетях, участок, от которого запитаны дома, уже находится в работе по временной схеме. Эта информация доведена до управляющих организаций. Представителям УК необходимо провести замеры параметров теплоносителя на вводах в жилые дома. В зависимости от полученных результатов можно будет либо уже констатировать возобновление горячего водоснабжения, либо организовывать дополнительные мероприятия».

27 июня депутаты горсовета выберут нового мэра. Уже понятно, что им станет нынешний глава Лебедянского района Роман Ченцов. Мы решили спросить у липчан, чем в первую очередь стоит заняться в городе новому мэру.


По прогнозам синоптиков, завтра жара продолжится: в Липецке от +31 до +33 градусов. Возможны новые температурные рекорды.

И обратите внимание, с 13 июня перекроют движение транспорта по улице Барашева от дома № 1 до дома № 7а, как раз тем где «Квадра» начнет менять тепловую магистраль. Точная дата возобновления движения неизвестна — после окончания работ.



С наступающим праздником, завтра День России!
вечЁрка
жара
отключение воды
новый мэр
0
1
2
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Димон
12 минут назад
Пора привыкнуть - узаконенный беспредел. На каждое замечание и претензию - буква закона
Ответить
Липчанка
сегодня, 20:31
Удивили... Учебный переулок, 2 нет горячей воды с декабря 2023 года.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru