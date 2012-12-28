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Погода в Липецке
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16 минут назад
В Липецкой области дожди, грозы и до +33
12 и 13 июня через территорию Липецкой области с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут с собой кратковременные дожди различной интенсивности, местами с грозами. 14 июня будет преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью – от +17 до +19 градусов, днем — от +31 до +33 градусов.
День 12 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году— 4 градуса тепла.
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