В Липецкой области дожди, грозы и до +33

12 и 13 июня через территорию Липецкой области с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут с собой кратковременные дожди различной интенсивности, местами с грозами. 14 июня будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 июня — 25 градусов тепла, что на 7 градусов выше нормы, 13 и 14 июня – 20-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью от +16 до +21 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью – от +17 до +19 градусов, днем — от +31 до +33 градусов.День 12 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1919 году— 4 градуса тепла.