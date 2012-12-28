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сегодня, 12:49
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В Липецкой области получили разрешения на работу уже 22 пляжа

Вчера их было 18.

По данным на 11 июня Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области выдано 22 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии использования водного объекта для купания и отдыха. Хотя ещё накануне было 18 официально открытых пляжей.

В Липецке работают городской пляж на реке Воронеж в районе Свободного Сокола, Центральный пляж в районе улицы Карла Маркса и городской пляж на реке Воронеж в районе ЛТЗ (в районе Октябрьского моста).

В Задонском районе разрешено отдыхать и купаться на левом берегу реки Дон в черте города в 300 метрах западнее дома №1 по улице Советской, в реке Дон в районе заповедника «Галичья Гора» в 230 метрах на юго-запад от села Донское, на левом берегу реки Дон в районе базы отдыха «Голубой огонек», в реке Дон в 500 метрах жнее окраины села Алексеевка, на пляже «Винтаж» на левом берегу реки Дон в селе Скорняково.

В Хлевенском районе разрешения санитарных врачей получил пляж на правом берегу реки Дон в районе старого моста села Дмитряшевка, пруд КФЗ «Дружба» (ООО «Донская Нива», Дмитряшевский сельсовет). Также можно купаться на правом берегу реки Воронеж в селе Малый Мечек в районе улицы Речной, на правом берегу реки Воронеж в селе Большой Мечек в районе улицы Молодежной, на правом берегу реки Воронеж в селе Малинино в районе улицы Береговой, в пруду деревни Малый Мечек (Малининский сельсовет), на левом берегу реки Донв селе Хлевное.

В Краснинском районе можно купаться в пруду села Ищеино.

В Тербунском районе — на берегу пруда на ручье Сухой Олымчик в черте села Солдатское.

В Усманском районе открыты для купания пруд «Пластинский» в селе Пластинки. Также в этом районе мождно купаться в реке Воронеж в селе Савицкое на улице Прибрежной и в пруду в селе Азырбовка.

В Грязях открыт городской пляж на реке Матыра в районе улицы Советской.

В Данкове работает городской пляж на реке Дон в районе дома №50 по улице Ватутина.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает, что функционирование пляжей допускается только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зоны рекреации требованиям санитарного законодательства. Купание в иных местах может быть опасно для жизни и здоровья.
пляж
река
озеро
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Интересно
4 минуты назад
А спасатели на пляжах есть? На каких?
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Гость
9 минут назад
А пляж НЛМК?
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